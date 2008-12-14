700 هزار هکتار از اراضی فرعی کشور توسط وزارت نیرو و جهاد کشاورزی آبیاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، سید رحیم سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعهدات وزارت جهاد کشاورزی برای سال 1387 معادل 90 هزار هکتار است که در قالب 20 ردیف اعتباری حوضه آبریز در کشور برنامه ریزی شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اعتبارات خشکسالی که به صورت تلفیقی یا اعتبارات بانکی است تا پایان سال 88 حدود 200 هزار هکتار دیگر از اراضی نیز به آبیاری تحت فشار مجهز خواهد شد.

سجادی با بیان اینکه 55 درصد اعتبارات این طرح تاکنون بین استان ها توزیع شده است گفت: متاسفانه در دوران گذشته اعتبارات آبیاری تحت فشار بسیار پایین بوده است و سالانه حدود 300 میلیارد ریال برای کمک های فنی، اعتبار اختصاص می یافت که سال گذشته 90 درصد تخصیص اعتبار داشته ایم.

وی یادآور شد: 800 میلیارد تومان از اعتبارات 2 هزار و 500 میلیارد تومانی دراختیار وزارت جهاد کشاورزی به صورت ملی است ولی متاسفانه 300 میلیارد ریال اعتبار آبیاری تحت فشار به صورت استانی است که تلاش ما برای ملی کردن این اعتبارات نیز به نتیجه نرسید و بر اساس همان شاخص ها توزیع شد.

مدیرکل دفتر شبکه ها و روش های آبیاری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه خراسان شمالی باتوجه به تازه تاسیس بودن، با کمبود نیروی کارشناس و باتجربه مواجه است، گفت: باید تعامل بیشتری بین این استان و ستاد وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد.

وی اعتبارات امسال خراسان شمالی را در بحث آبیاری تحت فشار 10 برابر سالهای گذشته عنوان کرد و افزود: امیدواریم این مسئله سبب شود که تعداد زیادی از کشاورزان به سوی مدرن کردن آبیاری مزارع و باغ ها روی آورند تا بخشی از کمبود آب در کشور جبران و از آب به صورت بهینه استفاده شود.

سجادی خاطرنشان کرد: در خراسان شمالی طبق اقدامات انجام شده با هماهنگی معاونت برنامه ریزی استانداری ، سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در حال انعقاد قرارداد با بانک کشاورزی برای واریز 60 میلیارد ریال به منظور آبیاری تحت فشار است.

وی همچنین از اجرای طرح جدید آبیاری تحت فشار در کشور خبر داد و افزود: اگر کسی نیاز به گرفتن وام برای آبیاری تحت فشار نداشته باشد، پس از اجرای 100 درصدی پروژه با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریت های شهرستان می تواند از یارانه منظور شده بهره ببرد.

سجادی اظهار داشت: برای اجرای سامانه‌های آبیاری تحت فشار در سال آتی ‪۶۰۰میلیارد ریال از محل تسهیلات بانکی پیش‌بینی شده که از این میزان۵۰ درصد آن بلاعوض خواهد بود.