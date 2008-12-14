همایش "فلسفه در شمال افریقا" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، دکتر حسن حماد رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه زقازیق مصر با اشاره به اینکه این کرسی تلاشی برای بازگرداندن فلسفه در شمال افریقا است، اظهار داشت: مسئله اصلی اندیشه فلسفی در دوران معاصر است که به آزادی وسیع دعوت می‌کند و با بنیادگراییهای دینی مختلف به مبارزه برمی‌خیزد.

دکتر فتحی تریکی رئیس کرسی فلسفه یونسکو در تونس با اشاره به اینکه ساخت کرسی فلسفه یونسکو در تونس سال 1997 انجام گرفت، یاد آور شد: تأسیس این کرسی نقش مهمی در اشاعه اندیشه فلسفی در کشورهای عربی داشت و به‌زودی در مراکش، الجزایر و دیگر کشورهای عربی تأسیس می‌شود تا اندیشه آزاد فلسفی توسعه یافته و اصول و قوانین آزادی در فکر و اندیشه ارتقا یابد.

تریکی تأسیس کرسی فلسفه یونسکو را کمکی بزرگ به توسعه و پیشرفت جوامع خواند و افزود: کرسی یونسکو تنها فلسفه علمی را در بر نمی‌گیرد بلکه همه زمینه‌های فکری را به صورت کلی دربرمی‌گیرد. وی تصریح کرد: نسلهای کنونی تونس بر اساس توسعه اندیشه در تونس فعالیت می‌کنند و سعی در اشاعه اندیشه‌های طه حسین، محمد عبده، شیخ علی عبدالرزاق و مصطفی عبدالرزاق دارند. متأسفانه فلسفه به معنای دقیق نه در تونس بلکه در هیچ یک از کشورهای عربی وجود ندارد. حتی تلاشی برای کاشت اندیشه فلسفی در فرهنگهای عربی کنونی نیز وجود ندارد؛ چرا که اندیشه گذشته بر آن سیطره یافته است و اندیشه آزاد را پاک می‌کند و می‌کشد. به طوری که فلسفه غربیها نمی‌تواند با مسائل سرنوشت‌ساز ما همخوانی داشته باشد.

کمیته فلسفه شورای عالی فرهنگی مصر همایش " فلسفه در شمال افریقا" را به مناسبت افتتاح کرسی فلسفه یونسکو در دانشگاه زقازیق با هدف تعامل با فلسفه در جهان عربی برگزار کرد.

در این همایش دکتر فتحی تریکی رئیس کرسی فلسفه یونسکو در تونس و دکتر حسن حماد رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه زقازیق در این همایش حضور داشتند.