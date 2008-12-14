هند خواهان عادی سازی روابط با پاکستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "مانموهان سینگ" که این سخنان را در کشمیر هند بیان می کرد در ادامه ضمن ابراز امیدواری برای عادی شدن روابط کشورش با پاکستان گفت : البته تا زمانی که خاک پاکستان برای حمله به هند مورد استفاده قرار می گیرد نمی توان امیدی به این کار داشت.

نخست وزیر هند به منظور شرکت در یک برنامه انتخاباتی به کشمیر سفر کرده است.

بر اساس این گزارش، هند گروه های شبه نظامی پاکستان از جمله لشگر طیبه را مسئول حادثه تروریستی بمبئی معرفی کرده و پاکستان نیز برخی از اعضای این گروه شبه نظامی را بازداشت کرده است.

لازم به ذکر است که لشگر طیبه و چند گروه شبه نظامی دیگر از سال 1989 مبارزه خود را در کشمیر برای پایان دادن بر حکومت هند بر این منطقه آغاز کردند و در جریان این رویارویی تا کنون 68 هزار نفر کشته شده اند.

نخست وزیر هند در حالی خواستار عادی سازی روابط با پاکستان شده که "گوردون براون" نخست وزیر انگلیس طی دیروز و امروز با سفر به هند و پاکستان خواستار کاهش تنشها میان اسلام اباد و دهلی نو شده است.

بر همین اساس براون نیز در زمان حضور در هند، شبه نظامیان پاکستانی را عامل حادثه تروریستی بمبئی معرفی کرد.