به گزارش خبرنگار مهر در مشهد مهندس علی اکبر کارگر راضی ظهر امروز در بازدید اعضای شورای اسلامی شهر همدان از شهرداری مشهد و سازمان فاوا مشهد افزود: این سازمان در راستای مکانیزه کردن فرایندها و خدمات ارائه شده به مردم گامهای بزرگی برداشته است.

وی همچنین از سیستم یکپارچه شهرسازی به عنوان یک اقدام بزرگ و کارگشا در این زمینه یاد کرد و آمادگی شهرداری مشهد را برای هرگونه همکاری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات با شورا و شهرداری مشهد اعلام نمود.

سید احمد حسنی حلم رئیس این شورا در خصوص اهداف این بازدید گفت: آشنایی با سیستمهای مکانیزه شهرداری مشهد و به طور کلی آشنایی و بازدید از اقدامات صورت گرفته در شهرداری مشهد در راستای شهر الکترونیک و نشست و گفتگو با شورا و مقامات شهرداری مشهد از اهداف ما در این سفر است.

لازم به ذکر است شورای اسلامی شهر همدان به جهت آشنایی با پیشرفت ها و اقدامات صورت گرفته در راستای شهر الکترونیک مشهد به این شهر سفر نموده اند.

هیات مذکور با حضور در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) شهرداری مشهد از ساختمان اله سیت و محل دیتا سنتر شهر مشهد در این ساختمان بازدید نمودند.

همچنین در جریان این بازدید و طی نشستی مدیران و کارشناسان سازمان فاوا اهم اقدامات صورت گرفته در مشهد در راستای شهر الکترونیک را برای مهمانان تشریح نمودند

اعضای شورای اسلامی شهر همدان برای یک بازدید سه روزه وارد مشهد مقدس شدند.