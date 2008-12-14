نشست فراکسیون دانشگاهیان برای بررسی مشکلات موسسات آموزش عالی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مصطفی کواکبیان در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در این نشست که امروز برگزار می شود علاوه بر اعضای فراکسیون دانشگاهیان، اعضای شورای مرکزی اتحادیه دانشگاههای غیر دولتی سراسر کشور حضور دارند.

نماینده مردم سمنان تاکید کرد: هم اکنون 7 تا 8 برابر دانشجویان موسسات آموزش عالی غیر دولتی برای دانشجویان مراکز دولتی هزینه می شود و در جلسه امروز که ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس هم در آن حضور خواهد داشت علاوه بر بررسی وضعیت شهریه های این مراکز، درباره جایگاه قانونی مراکز آموزش عالی غیر دولتی نیز بحث خواهد شد.