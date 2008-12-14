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۲۴ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۲۵

ابراهیمی به مهر خبر داد:

درخواست ایران برای نشست فوری سازمان کنفرانس اسلامی

درخواست ایران برای نشست فوری سازمان کنفرانس اسلامی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از درخواست ایران برای برگزاری نشست فوری سازمان کنفرانس اسلامی برای بررسی بحران غزه خبر داد.

حجت الاسلام حسین ابراهیمی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد یادآور شد: البته با توجه به اینکه برخی کشورهای اسلامی با اسرائیل زد و بند دارند در جهت تشکیل جلسه سازمان کنفرانس اسلامی اقدامی نمی کنند.

نماینده مردم بیرجند در خانه ملت ادامه داد: کشورهای اسلامی باید برای حل مشکل مردم غزه به هم نزدیک شوند و تعامل صحیح داشته باشند و برای جلوگیری از اقدامات اسرائیل به پا خیزند.

وی اضافه کرد: ایران می تواند هماهنگ کننده خوبی در صحنه بین المللی باشد و بسیاری از کشورها به خصوص غیر متعهدها با ایران میانه خوبی دارند و رئیس مجلس شورای اسلامی در این رابطه رایزنیهایی را آغاز کرده است.

ابراهیمی با اشاره به سکوت برخی کشورهای اسلامی در قبال مسائل غزه تاکید کرد: برخی از این کشورها رابطه خود با اسرائیل را توجیه می کنند و می گویند برای بقای فلسطین با اسرائیل همکاری می کنند اما در پس پرده اتفاقات دیگری می افتد و می بینیم که این کشورها که عمدتا تحت سلطه آمریکا هستند برای بقای خود با اسرائیل همکاری می کنند.

وی یادآور شد: حتی غیر مسلمانان هم نمی توانند فجایع غزه را تحمل کنند و اقداماتی که در این منطقه در حال رخ دادن است خلاف انسانیت و حقوق بشر است.

کد مطلب 800406

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