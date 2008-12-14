درخواست ایران برای نشست فوری سازمان کنفرانس اسلامی

حجت الاسلام حسین ابراهیمی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد یادآور شد: البته با توجه به اینکه برخی کشورهای اسلامی با اسرائیل زد و بند دارند در جهت تشکیل جلسه سازمان کنفرانس اسلامی اقدامی نمی کنند.

نماینده مردم بیرجند در خانه ملت ادامه داد: کشورهای اسلامی باید برای حل مشکل مردم غزه به هم نزدیک شوند و تعامل صحیح داشته باشند و برای جلوگیری از اقدامات اسرائیل به پا خیزند.

وی اضافه کرد: ایران می تواند هماهنگ کننده خوبی در صحنه بین المللی باشد و بسیاری از کشورها به خصوص غیر متعهدها با ایران میانه خوبی دارند و رئیس مجلس شورای اسلامی در این رابطه رایزنیهایی را آغاز کرده است.

ابراهیمی با اشاره به سکوت برخی کشورهای اسلامی در قبال مسائل غزه تاکید کرد: برخی از این کشورها رابطه خود با اسرائیل را توجیه می کنند و می گویند برای بقای فلسطین با اسرائیل همکاری می کنند اما در پس پرده اتفاقات دیگری می افتد و می بینیم که این کشورها که عمدتا تحت سلطه آمریکا هستند برای بقای خود با اسرائیل همکاری می کنند.

وی یادآور شد: حتی غیر مسلمانان هم نمی توانند فجایع غزه را تحمل کنند و اقداماتی که در این منطقه در حال رخ دادن است خلاف انسانیت و حقوق بشر است.