همایش منطقه ای علمی کاربردی مناسب سازی شهری در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، دبیر همایش و مدیرکل بهزیستی استان ایلام در حاشیه برگزاری این همایش گفت: این همایش برای اولین بار در استان ایلام و با محوریت مناسب سازی محیط شهری برای معلولین و جانبازان برگزار شده است.

صادق رستمی بیان داشت: بیش از هفت هزار معلول در استان ایلام زندگی می کنند که مناسب سازی برای محیط شهری ضروری است.

این مسئول با اشاره به اینکه در سال جاری در خصوص مناسب سازی محیط شهری مصوبات مهمی در استان ایلام به تصویب رسیده است، خاطرنشان کرد: عدم صدور پایان کار توسط شهرداری و عدم افتتاح پروژه های دولتی در صورت رعایت کردن استانداردهای مناسب سازی از مهمترین این مصویات بوده است.

رستمی مهمترین اهداف از برگزاری این همایش را تبیین سیاستها و برنامه های ستاد پیگیری مناسب سازی، بررسی نقطه نظرات اساتید و صاحبنظران، ارزیابی موانع و مشکلات موجود و سد راه مناسب سازی و آگاه سازی و حساس سازی افراد کلیدی جامعه برای مناسب سازی محیط شهری را ذکر کرد.

80 هزار نفر در استان ایلام از خدمات بهزیستی بهره مند هستند.