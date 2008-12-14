نمایشگاه خوشنویسی و گرافیک با موضوع غدیر در بیرجند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در این نمایشگاه که تا 27 آذر ادامه دارد 50 اثر خوشنویسی از اساتید و هنرمندان انجمن خوشنویسان ایران با موضوع غدیر و 38 اثر گرافیک در موضوعات پوستر و تصویرسازی به نمایش گذاشته شده است .

این نمایشگاه که از بخش‌های جنبی جشنواره ملی فرهنگی و هنری قربان تا غدیر تشکیل شده و آثار گرافیک آن برگزیده این جشنواره هستند، صبح‌ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از ساعت 15 تا 18 دایر است

در راستای برنامه‌ های چهارمین جشنواره ملی فرهنگی و هنری قربان تا غدیر اعضای این جشنواره نیز با قائم مقام دبیر‌کل بنیاد بین ‌المللی غدیر دیدار کردند

حسین افضلیان مدیر‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در این دیدار گزارشی از روند برگزاری چهارمین جشنواره ملی فرهنگی و هنری قربان تا غدیر ارائه کرد

قائم مقام دبیرکل بنیاد بین ‌المللی غدیر نیز ضمن تشکر از دست اندرکاران چهارمین جشنواره ملی فرهنگی و هنری قربان تا غدیر برپایی چنین جشنواره ‌ای را در خراسان جنوبی یک کار نمونه و بی ‌نظیر توصیف کرد و انجام چنین کاری را در کشور بی ‌سابقه خواند

نبی ‌الله حبیبی موضوع غدیر را یک موضوع الهی و قرآنی دانست و افزود: به همان دلیل که ما به نبوت با فرستادن پیامبران الهی معتقدیم، امامت امیرالمومنین (ع) و معصومین (ع) را در زمان نبوت می ‌بینیم و همه خصوصیاتی که در نبوت قابل ملاحظه است در امامت بعد از پیامبر (ص) کاملاً قابل ملاحظه است

وی خاطرنشان کرد: اگر غدیر را درست مطرح کنیم عامل وحدت مسلمانان بوده و عاشورا نیز برای احیای غدیر به وجود آمده است