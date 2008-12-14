بلیط مجانی پایانه های مسافربری برای کسانی که نام علی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران با اعلام این خبر و با اشاره به اقدامات انجام شده در دهه ولایت در این سازمان گفت: در روز عید قربان تمامی افرادی که نامشان ابراهیم، اسماعیل، هاجر، سارا و قربان بود در پایانه های مسافربری برای مسافرت به هر نقطه کشور بلیط رایگان اهدا شد.

آذروش ادامه داد: در روز عید سعید غدیر خم نیز افرادی که دارای نام مبارک علی هستند برای سفر به هر نقطه کشور با ارائه کارت شناسایی معتبر هیچگونه وجهی پرداخت نخواهند کرد.

مدیر عامل سازمان پایانه ها و پارک سوارها ادامه داد: در راستای تحقق شعار "تهران شهر سرور" شهر نشاط " این اقدامات صورت پذیرفته و امیدواریم که توانسته باشیم کام همشهریان را شاد نموده باشیم.

آذروش گفت: در این دهه با تزیین ورودیهای سالن انتظار مسافرین با رنگهای شاد و پخش موزیکهای شاد و متناسب با این ایام الله سعی نمودیم فضای مفرحی را برای مسافرین در پایانه ها ایجاد کنیم.

وی گفت: برپایی ایستگاههای صلواتی و پخش کیک، ساندیس، شیرینی، شکلات، چای، شیرکاکائو همچنین تهیه جوایز و اهدای آن به کودکان مسافر و نمایش مجسمه نما نیز از جمله اقدامات صورت گرفته در این دهه بوده است.

آذروش در پایان گفت: شیعه هر چه دارد از غدیر است و نباید از هر اقدامی که در جهت با شکوهتر نمودن این روز به ما کمک می کند کوتاهی کرد.