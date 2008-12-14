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۲۴ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۳۰

پنج هزار بافنده فرش در همدان آموزش می بینند

پنج هزار بافنده فرش در همدان آموزش می بینند

همدان - خبرگزاری مهر: استاندارهمدان گفت: تا پایان سال آینده پنج هزار نفر در استان همدان آموزش بافت فرش را فرا می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بهروز مرادی پیش از ظهر امروز در کارگروه توسعه روستایی همدان، افزود: همچنین تا پایان سال جاری یک هزار نفر آموزش بافت فرش را فرا می گیرند.

وی با بیان اینکه آموزش بافت فرش تبریزی در دستور کار شرکت فرش همدان قرار گرفته است، افزود: بافندگان فرش درجه یک تبریز به خاطر کیفیت بالا دغدغه فروش ندارند و با بافت این فرش درامد خانوار در حوزه بافندگی فرش بالا می رود.

مرادی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید در این عرصه وارد شود ولی به گونه ای نباشد که یک شخص انحصاراً وارد شود.

وی با بیان اینکه طرح جامع خدمات روستایی تا پایان بهمن ماه آماده می شود، افزود: باید این طرح متناسب با محورهای توسعه بخش باشد.

مرادی افزود: ساماندهی تشکل های غیردولتی باید به صورت جدی پیگیری شود و در حوزه خدمات روستایی این تشکل ها می تواند وارد شوند.

کد مطلب 800423

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