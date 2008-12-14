17سرفصل راه و حمل و نقل برای ارائه به دولت در فارس تنظیم شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حیدر نوروزی ظهر امروز در نشستی خبری افزود: این سرفصل ها در حوزه های ریلی، زمینی و هوایی از چندی پیش مورد بررسی قرار گرفته و امیدواریم در هر بخش به مصوبات مناسبی نیز دست بیابیم.

وی از طرح پروژه آزادراه شیراز - اصفهان با عنوان یکی از این سرفصل ها یاد کرد و افزود: در این پیشنهاد سعی میکنیم که شریک سرمایه گذار این پروژه انتخاب شود ضمن اینکه ردیف بودجه ی برای این موضوع نیز اختصاص یابد.

مدیر کل راه و ترابری استان فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به پیگیریهای استانی و ملی برای توسعه حوزه راه در استان فارس بیان کرد: طی چهار ماهه اخیر مسئولین زیادی در حوزه وزارت راه به استان فارس سفر کرده و روند پیشرفت پروژه های مختلف راهسازی را مورد پیگیری قرار دادند و این موضوع حاکی از دغدغه مسئولین کشوری نسبت به توسعه راه های این استان است.

نوروزی در ادامه با اشاره اینکه بحث نگهداری راه ها همواره بیشتر از ساخت آن حائز اهمیت است، عنوان کرد: در حال حاضر ارزش راه های استان برای 35 هزار کیلومتر راه هم سنگ 17هزار میلیارد تومان است که باید چهار تا شش درصد ارزش راه برای نگهداری آن اختصاص یابد.

وی همچنین با بیان اینکه طی مدت اخیر بحثهای مختلفی پیرامون تطابق سرعت وسایل نقلیه با راهها عنوان شده است، خاطرنشان کرد: در این بخش همواره باید در نظر داشت که هر جاده ای برای یک سرعت خاص طراحی شده که به طور حتم بی توجهی به این سرعت منجر به وقوع حادثه می شود.

مدیر کل راه و ترابری استان فارس با اشاره به اینکه در جامعه ما انتظارات از راه های مختلف یکسان است، عنوان کرد: به طور مثال راننده ای که در بزرگراه رانندگی می کند قصد دارد در یک راه روستایی نیز این سرعت را داشته باشد در صورتی که این امر دیدگاه نادرستی بوده و نباید انتظار داشت در روستاها نیز بزرگراه احداث شود از این رو باید توقعات خود را از هر جاده ای بر اساس نوع آن مطرح کنیم.

وی با اشاره به اقدام نوآورانه اداره راه در سطح استان فارس بیان کرد: طی مدت اخیر در ورودیهای استان تابلویی از اداره راه نصب شده که در آن تابلوها ضمن خوشامدگویی به مسافران قوانین و وضعیت راه های استان نیز ذکر شده که با این امر می توانیم به رانندگان برخی از جوانب قانونی تردد در محورهای استان را از نظر سرعت قانونی و... گوشزد کنیم.

نوروزی با اشاره به بحث راهداری زمستانه نیز بیان کرد: راهداری زمستانه در فارس به طور معمول از 15 آذر تا 20اسفند شروع می شود که طی مدت اخیر برای این امر 9دستگاه ماشین آلات شن و نمک پاش را تهیه کردیم که در برخی از نقاط برفگیر استان مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع عدم توجه به مسئله حریم راه ها نیز بیان کرد: همواره در سطح جاده ها به حریم راه ها توجه چندانی نمی شود وباید گفت اگر بخواهیم راه هایی توسعه یافته داشته باشیم باید به حریم راه ها توجه خاصی صورت گیرد.

مدیر کل راه و ترابری استان فارس اضافه کرد: اتصال راه دسترسی، نصب تابلوها، توسعه و تعریض راه ها و ... با استفاده از حریم راه ها انجام می شود و همواره از فرمانداران، بخشداران و سایر مسئولان شهرستانها می خواهیم نسبت به حفاظت از حریم راه ها دقت ویژه ای داشته باشند تا ساخت و سازی در این محدوده ها انجام نشود.