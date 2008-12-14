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۲۴ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۳۵

فروش گیشه ای بلیت کنسرت آثار علیزاده و درویشی ادامه دارد

فروش گیشه ای بلیت کنسرت آثار علیزاده و درویشی ادامه دارد

فروش اینترنتی بلیت‌های کنسرت اجرای آثاری از حسین علیزاده و محمدرضا درویشی فردا به پایان می رشد ولی فروش گیشه ای تا زمان برگزاری کنسرت ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه از پیش اعلام شده فروش اینترنتی بلیت‌های این کنسرت شامگاه فردا در سایت "سی گذر"به پایان می‌رسد، اما به منظور ایجاد تسهیل برای کلیه علاقه‌مندان فروش گیشه‌ای تا  زمان آغاز کنسرت ادامه خواهد داشت.
 
خریداران اینترنتی بلیت‌های این کنسرت می‌توانند از تاریخ 27 آذر تا 4 دی در ساعت‌های 14 تا 19 با مراجعه به دفتر نشریه فرهنگ وآهنگ بلیت‌های خود را دریافت کنند.

بلیت‌های خریداران شهرستانی هم در همان روز برگزاری کنسرت از ساعت 13 در گیشه تالار بزرگ کشور تحویل داده خواهد شد. با توجه به اینکه بلیت‌ها بر اساس شماره ملی خریداران صادر شده به همراه داشتن کارت ملی هنگام تحویل بلیت ضروری است
کنسرت اجرای آثاری از حسین علیزاده و محمد رضا درویشی در روز‌های 6 (دو اجرا) و 7 (یک اجرا) دی‌ماه  در تالار بزرگ کشور برگزار خواهد شد.

کد مطلب 800437

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