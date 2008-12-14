مجلس وارد بحث دو شغله بودن مسئولان ورزشی کشور شد

علیرضا دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه امروز فراکسیون ورزش و کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی که به منظور بررسی دو شغله بودن مسئولان ورزش کشور برگزار شد تصریح کرد: یکی از نمایندگان ماموریت یافت تا از نظر حقوقی دو شغله بودن برخی از مسئولان ورزش را بررسی کند. هم اکنون برخی از مسئولان اعلام می کنند که فعالیتی که به آن اشتغال دارند شغل نیست زیرا نه ردیف شغلی دارد و نه ردیف اداری و به خاطر آن هم حقوقی دریافت نمی کنند.

نماینده ایذه در مجلس اضافه کرد: بعد ازبررسی حقوقی این موضوع، مجلس دو شغله بودن مسئولان ورزش را بررسی خواهد کرد و قرار شد در جلسه ای با حضور رئیس سازمان تربیت بدنی، رئیس سازمان بازرسی کل کشورو معاون حقوقی رئیس جمهور این موضوع در مجلس پیگیری شود.