به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین شریعتمداری ظهر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در نشستی با عنوان "از آزادی بیان تا بی بند و باری سیاسی" افزود: هشدار رهبر معظم انقلاب نسبت به بی بند و باری اظهاراتی خطاب به همه نیروها بوده و دلیلی ندارد که نیروهای داخل انقلاب خود را جدای از این هشدار بدانند.

حسین شریعتمداری در رابطه با انتخابات آینده ریاست جمهوری گفت: زمان اعلام حضور کاندیدها و نامزدها زود است و برای تصمیم وقت وجود دارد.

وی ادامه داد: حکومت ما اسلامی است و ویژگی اصلی این حکومت ظلم ستیزی آن است و وقتی شما اسلام را انتخاب می کنید معلوم است که نظام سلطه جلوی شما قد علم می کند.

وی با بیان این مطلب که امروز مسئله انرژی هسته ای یکی از همان قد علم کردنها است افزود: ما و نظام سلطه بین الملل به دلیل ماهیتمان با یکدیگر درگیر هستیم.

حسین شریعتمداری در رابطه با جریانات ورودی کشور گفت: ویژگی این جریانات این است که با دشمنان در خلوت همراه هستند و زمانی که با افراد با ایمان و غیر دشمن همراه می شوند می گویند که ما با شما هستیم.

وی گفت: با توجه به عصری که در آن حضور داریم و ارتباطات خیلی سریعتر و بهتر شده می توان این گروهها را شناسایی کرد.

مدیر مسئول روزنامه کیهان ادامه داد: خطر اسلام آمریکایی یک جریان موازی با دیگر جریانات است و با اسلام ما نسبتی مثل آب و سراب دارد. اسلام آمریکایی جریانی است که در بسیاری از مواقع مواضع اش مخالف اسلام است.

وی اذعان داشت: جریاناتی که اعضای اصلی آنها فرار می کنند و به کشورهای غربی پناهنده می شوند باید از خجالت آب شوند، این گروهها را می شود اینگونه شناسایی کرد.

حسین شریعتمداری افزود: این گروهها متاسفانه از میان بچه های خوب و با ایمان هم عضوگیری می کنند و از آنها به عنوان پیاده نظام استفاده می کنند و خودشان هیچ موقع در صحنه حضور ندارند.

وی با اشاره به این مطلب که پیروزی تا کنون با ما بوده است افزود: الان به حق باید گفت که قطب قدرتمند اسلام متولد شده است.