افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی فعلا در حد یک طرح است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری در حاشیه مراسم افتتاح پایگاه دائمی سنجش بینایی در جمع خبر نگاران در مورد کارت هوشمند سلامت افزود: کارت هوشمند سلامت که توسط سازمان تامین اجتماعی مراحل اجرایی و طراحی و صدورش انجام شده فعلا در استان مرکزی به صورت پایلوت اجرا می شود و نتایج آن که قطعی شد انشاء الله در مورد کشوری شدن کارت سلامت اقدام می کنیم.

وی ادامه داد: تا آخر امسال فرصت داریم سنجشهای لازم بر روی کارت هوشمند انجام شود. کار بسیار حساس است چون با سلامت مردم در ارتباط است بنابراین هیچ عجله ای برای اجرای سریع آن نداریم مگر اینکه به طور 100 درصد اطمینان حاصل شود که به نفع مردم است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگارمهر مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس قانون خدمات کشوری گفت: آن چیزی که قانون خدمات کشوری ابلاغ کرده فقط برای بازنشستگان کشوری و لشکری است و قبلا هم که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بالاتر از کشوری و لشکری بود این دو ارگان همیشه درخواست داشتند که حقوق آنان مثل تامین اجتماعی پرداخت شود.

وی افزود: طرحهایی در دست است که بعد از نهایی شدن به اطلاع بازنشستگان می رسد چون باید بار مالی آن تامین شود.

وزیررفاه اظهار داشت : الزاما فقط افزایش حقوق مطرح نیست و برای بازنشستگان کشوری و لشکری هم این موضوع مطرح نبود. در قانون خدمات کشوری با یک ضریبی که در آن عدالت بیشتر بود افزایش متعادل در نظر گرفته شد. باید بار مالی طرحها مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تامین شود تا زمانی که تامین مالی نشود هیچ بحثی نمی کنیم چون گفتگو در این زمینه فایده ای ندارد و باید نهایی شود.

مصری ادامه داد: دولت هم مصمم است که عدالت انجام شود و شخص رئیس جمهور هم پیگیر حل مشکل است ولی منابع مالی آن شرط است اگر برنامه تغییر تحول اقتصادی دولت در مجلس مطرح می شد در آنجا هم عددی برای نظام جامع تامین اجتماعی در نظر گرفته شده بود با آن می توان بسیاری از این امور را پوشش داد.

وی گفت: 36 درصد مردم بیمه تامین اجتماعی ندارند که امیدواریم بتوانیم از محل هدفمند کردن یارانه ها و با مشارکت مردم کمکی به بازنشستگان تامین اجتماعی کنیم.

وزیر رفاه افزود: این برنامه درازمدت مرحله بندی شده است که خوشبختانه چند مرحله آن را انجام دادیم که یکی از این برنامه ها بیمه خادمین مساجد است.

وی با اشاره به اینکه بیمه اجتماعی ایرانیان برای درمان است که 50 درصد آن را دولت پرداخت می کند اظهار داشت: آئین نامه اجرایی بیمه اجتماعی ایرانیان ابلاغ شده است که دیگر هیچ مانعی برای اجرای آن نداریم .



مصری گفت: لایحه بیمه هنرمندان صنایع دستی نیز هم اکنون در کمیسیون دولت نهایی شده و آماده تصویب است.

وی در مورد پرداخت 50 درصد مطالبات بازنشستگان نیز تصریح کرد: این مطالبات مربوط به 6 سال قبل است. پارسال 50 درصد آن را به حساب بازنشسته ها واریز کردیم و 50 درصد نیز باید از طریق سهام عدالت برآورده شود و صحبتی که داشتیم این است که توزیع سهام به نفع آنها نیست بلکه 100 درصد به ضرر بازنشستگان است.

وزیر رفاه گفت: دولت تصویب کرد که سهام در اختیار صندوقها قرار گیرد.

مصری با بیان این که بنابراین سهام در اختیار صندوقها قرار می‌گیرد و صندوقها در مواقعی که فروش آنها سوددهی داشته باشد آن را در بازار عرضه می‌کنند افزود: همچنین صندوقها مبلغی را که بابت فروش دریافت می‌کنند به صورت مرحله‌ای در اختیار بازنشستگان قرار می‌دهند و تمامی این کارها به دلیل صیانت از حقوق بازنشستگان صورت می‌گیرد.

وزیر رفاه در مورد سبد غذایی ماه رمضان نیازمندان و مددجویان نیز تاکید کرد: سبد کالا در دولت اعتبارش قطعی شد و 70 میلیارد تومان به این امر اختصاص داده شده است و جابجایی در برخی از کالاهایی که دسترسی آن برای مددجویان سخت است صورت خواهد گرفت تا اقلام مورد نیاز آنان سریعتر در اختیارشان قرار گیرد.

وی ادامه داد: این موضوع این هفته نهایی می شود و بزودی توزیع آن آغاز خواهد شد.

وی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار مهر مبنی بر تعیین خط فقر نیز گفت: با اقدامات صورت گرفته توسط نهادهای حمایتی و همچنین توزیع سهام عدالت قدرت خرید مردم افزایش یافته است.

وی ادامه داد: براساس اعلام سازمانهای بین‌المللی افرادی که روزانه کمتر از یک دلار درآمد دارند زیر خط فقر شدید هستند که این امر در کشور ما اصلا وجود ندارد چون کسی را نداریم که کمتر از یک دلار در روز درآمد داشته باشد و اگر چنین باشد تحت پوشش نهادهای حمایتی است که بیشتر از این رقم به مددجویان پرداخت می‌شود.

مصری اظهار داشت : پس نپرسید خط فقر چقدر است. بروید ببینید قدرت خرید چقدر افزایش یافته است چرا که خط برخورداری زیاد شده است و آنچه که در سازمان ملل مطرح می‌شود خط فقر شدید است و نمونه‌هایی از آن عکسهایی که در مورد کودکان با شکم‌های برآمده می‌بینید در ایران نداریم.

وی همچنین در مورد آزاد شدن قیمت دارو و واگذاری یارانه‌ داروها به سازمانهای بیمه‌گر گفت: مشکل داروها مشکل یارانه‌ نیست بلکه پروتکلهای مصرف است.

وزیر رفاه افزود: یعنی تا زمانی که مشخص نشود چه پزشکی با چه استانداردی چه دزی از دارو را باید تجویز کند و پروتکل واقعی برای این امر نداشته باشیم بحث یارانه‌ و هدفمند کردن آنها بی‌معناست.

وی با یادآوری این که یارانه‌ داروها در گذشته در اختیار وزارت رفاه بود که با درخواست وزارت بهداشت در اختیار آنها قرار گرفت تاکید کرد: اصلا مهم نیست یارانه را کدام وزارتخانه پرداخت می‌کند.

وی در برابر این گفته که با آزاد شدن قیمت دارو جلوی قاچاق آن را می‌توان گرفت گفت: زمانی دارو قاچاق می‌شود که بیشتر از نیاز یک بیمار برای وی تجویز می‌شود و این باعث فروش دارو در بازار سیاه می‌شود، بنابراین پروتکلهای درمانی ایراد دارد.

وزیر رفاه تاکید کرد: چرا در ایران که یک سوم انگلستان بیمار ام ‌اسی دارد سه برابر انگلستان داروی ام‌اس مصرف می‌کنیم، به نظر من باید به دنبال صورت مسئله باشیم و آن را حل کنیم و گرنه اینکه بخواهیم این موضوع را به یکدیگر ارجاع دهیم کاری از پیش نبرده‌ایم.