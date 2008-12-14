2.5 میلیارد ریال سود سهام عدالت در تفت توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، علی بهرویان، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این میزان سود سهام عدالت در میان بیش از هفت هزار نفر از افراد واجد شرایط شهرستان تفت توزیع شده است.

وی افزود: سهام عدالت تاکنون بین 24 هزار و 361 نفر شامل مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، روستاییان فاقد درآمد ثابت، بازنشستگان و کارکنان کشوری و لشگری در تفت توزیع شده است.

بهرویان بیان داشت: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده تا پایان امسال نیز سهام عدالت میان ایثارگران، زنان ایثارگر سرپرست خانوار، خادمان مساجد و حسینیه ها، طلاب، بیماران خاص، کارکنان ستاد نماز جمعه و خبرنگاران واگذار می شود.