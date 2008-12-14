تحریف آیات حربه ‌ای برای دوری از محتوای واقعی قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجتالاسلام کاظم لطفیان ظهر امروز در محفل معنوی انس با قرآن ویژه دانشجویان در بیرجند افزود: هوشیاری جامعه دانشگاهی و حوزوی در پاسداشت از آیات الهی قرآن بسیار مهم است و باید مورد توجه ویژه همگان قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: قرآن سند هویت مسلمانان است و ما مسلمانان را با قرآن می شناسد و رمز دوام و قوام عالم اسلام حقیقت این کتاب است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه رابطه با خداوند از برترین ارتباطات و معامله با خداوند از پرخیرترین معاملات است، افزود: تقوا موجب خیر در دنیا و آخرت می شود و نجات بخش انسان از بدیها و آتش جهنم است.
در این محفل معنوی که با همکاری جهاد دانشگاهی بیرجند و دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با عنوان ربیع القلوب برگزار شد از برگزیدگان قرآنی تجلیل شد.
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