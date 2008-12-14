128 پروژه ورزشی ویژه کارگران ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا سعیدی ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران سرانه ورزشی در کشور را 60 سانتی متر مربع عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود با اتمام پروژه های ورزشی در دست اجرا سرانه ورزشی در کشور به یک متر مربع برسد.

وی در خصوص سرانه ورزشی کارگران در کشور تصریح کرد: سرانه ورزشی کارگران در حال حاضر بالاتر از استاندارد و بیش از یک متر مربع می باشد.

سعیدی با اشاره به اینکه مجموع اعتبارات سال جاری وزارت کار و امور اجتماعی بالغ بر 56 میلیارد تومان می باشد، اظهار داشت: از این میزان 32 میلیارد تومان به پروژه های ورزشی تخصیص داده و جهت اجرای کل پروژه ها به اعتباری بالغ بر 150 میلیارد تومان نیاز است.

معاون اداری و مالی وزارت کار و امور اجتماعی خاطر نشان کرد: تا دهه فجر سال جاری بالغ بر 32 پروژه ورزشی در سراسر کشور به بهره برداری می رسد.

وی تعداد پروژه های ورزشی فعال در کشور از ابتدای انقلاب تا سال 84 را بالغ بر 40 پروژه ذکر کرد و افزود: طی سه سال گذشته حدود 100 پروژه ورزشی دیگر به این آمار افزوده شده است.

سعیدی با بیان اینکه بالاترین نرخ سواد در سطح کشور در حوزه وزارت کار و اتمور اجتماعی در خراسان جنوبی بوده است، تصریح کرد: امیدورایم این پروژه ها منشاء و مطلعی جهت رفع معضل بیکاری در این خطه از کشور اسلامی باشد.

معاون اداری و مالی وزارت کار و امور اجتماعی روی آوردن به اشتغال زایی و کارآفرینی را از اهداف و رسالات اصلی این وزارت برشمرد و یادآور شد: افزایش این پروژه ها موجب حفظ سلامت اجتماعی و فرهنگی جامعه می شود.