توسعه نهادهای مردمی عاملی برای خدمات بیشتر به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، استاندار سمنان بعد از ظهر امروز در دیدار با اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی استان سمنان گفت: نقش و فلسفه شوراها برطرف کردن نیازهای جامعه و پیاده کردن احکام شرعی و ارائه خدمات بیشتر به مردم است.
وی از شوراهای اسلامی و مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا با رعایت چارچوب وظایف و اختیارات قانونی از تداخل در وظایف سایر مجریان خودداری کنند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان نیز در این دیدار با بیان اینکه شوراهای اسلامی در استان سمنان دارای تعامل خوبی هستند، گفت: شورای اسلامی استان تعامل خوبی با دستگاه های اجرایی داشته اند و خواستار ادامه این روند توسط اعضای جدید شورای اسلامی استان شد.
احمد عجم با بیان نقش و اهمیت شوراها در ارائه پیشنهادات لازم، تصریح کرد: شوراهای اسلامی می توانند با تعامل و ارتباط بیشتر گام های موثرتری در جهت حل مشکلات مردم بردارند.
به گفته وی، انتظار این است که شوراها با ارائه پیشنهادات و طرح های خوب در جهت رفع مشکلات مردم گام بردارند.مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری سمنان گفت: این استان دارای 18 شورای فرادستی، 17 شورای اسلامی شهری و در مجموع 287 شورای اسلامی است.
حسن سعدالدین افزود: تعامل خوب شوراها در این استان سبب شده که کمترین جلسات هیئت حل اختلاف را در استان سمنان نسبت به کشور داشته باشیم.
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