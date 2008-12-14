اجرای طرح تحول اقتصادی نیاز به جرات و اعتقاد دارد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علی محمد شاعری ظهر امروز در همایش استانی طرح تحول اقتصادی در سمنان گفت: طرح تحول اقتصادی طرحی اساسی و یک استراتژی اقتصادی برای کشور است که دولت نهم جرات اجرای آن را به خود داده است .

وی افزود: طرح اصلاح نظام مالیاتی، نظام گمرکی و افزایش بهره وری از جمله محورهایی طرح تحول اقتصادی است که اجرای آنها آغاز شده است.

وی با بیان اینکه هدفمند کردن یارانه ها از اهداف طرح تحول اقتصادی در کشور، تاکید کرد: به غیر از هدفمند کردن یارانه ها، اجرای بقیه اهداف این طرح آغاز شده است.

شاعری با بیان اینکه اجرای صحیح این طرح می تواند ما را به اهداف و برنامه های سند چشم انداز برساند، گفت: دولت ازاجرای طرح تحول اهداف سیاسی و انتخاباتی را دنبال نمی کند.

معاون وزیر کشور با اشاره به اجرای طرح سهمیه بندی سوخت در کشور، گفت: دولت نهم با اجرایی کردن طرح سهمیه بندی سوخت توطئه دشمنان را در تحریم های حمل و نقل حنثی کرد.