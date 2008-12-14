به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام سید علی میر ابراهیمی عصر یکشنبه در همایش کشوری نوآوری و شکوفایی در سالن دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت افزود: نوآوری، شکوفایی و خلاقیت در جامعه تاثیر مهمی ‌دارد.

وی با اشاره به اینکه شکوفایی محصول نوآوری است، عنوان کرد: یکی از راههای رشد و توسعه کشور نوآوری و شکوفایی است که برای رسیدن به چنین توسعه‌ای کاهش هزینه‌ها و اصلاح روشها باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام میر ابراهیمی همچنین بر مشارکت همه مردم در امور تاکید کرد و افزود: نوآوری و شکوفایی در بطن دین مبین اسلام قرار دارد و‌ نباید نوآوری را فقط در مباحث دانشگاهی جستجو کرد.

این مسئول با بیان اینکه برای دستیابی به نوآوری و شکوفایی باید بسترسازی مناسب در نظام اداری ایجاد شود عنوان کرد: در باب نوآوری و شکوفایی نیاز به انسانهای تحول‌گرا و نوآور است که با درک فرمایشات مقام معظم رهبری در تحقق آن بکوشند.

حجت الاسلام میرابرهیمی در ادامه با اعلام اینکه استکبار جهانی از هوش و اندیشه، خلاقیت و نوآوری جوانان ایرانی واهمه دارد افزود: دستیابی به توسعه پایدار نیازمند خلاقیت و نوآوری است از اینرو جهت دستیابی به توسعه پایدار باید به دنبال پیدایش و تولید یک اندیشه و فکر نو بوده و روشهای علمی ساختن آن اندیشه و فکر را فراهم آوریم.