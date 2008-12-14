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۲۴ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۲۱

در دانشگاه امیرکبیر مطرح شد:

انتقاد معاون وزیر علوم از دلایل وزارت کار برای توجیه آمار بیکاری

انتقاد معاون وزیر علوم از دلایل وزارت کار برای توجیه آمار بیکاری

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: برخی از دست اندرکاران وزارت کار برای این که آمار بی کاری در کشور را توجیه کنند می گویند که فارغ التحصیلان دانشگاهها مهارت کافی ندارند در حالی که وظیفه اصلی دانشگاهها آموزش مهارت نیست بلکه آموزش دانش و تخصص است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر منصور کبگانیان امروز در مراسم گرامیداشت روز پژوهش در دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: متاسفانه امروز در جامعه ما مهمترین چالش پژوهش، عدم احساس نیاز به تحقیق در کشور است در حالی که عنوان می شود مشکلات از سوی پژوهشگران است.

وی خاطر نشان کرد: اگرچه با توجه به نیاز به خودکفائی کشور در سالهای پس از انقلاب حرکتهایی از سوی صنعت و بخشهای خدماتی در زمینه پژوهش انجام شده اما کافی نیست زیرا همواره پول نفت برای ارائه آمارهای کوتاه مدت خوب است.


کبگانیان اظهار داشت: سابقه و قدمت دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان اولین دانشگاه صنعتی کشور یک مزیت است اما برخی مواقع برای دانشگاه چالش اساسی ایجاد می کند. 

وی ادامه داد: روال استخدام و جذب هئیت علمی در دانشگاه امیرکبیر باید روند منطقی داشته باشد. یکی از راههایی جذب اعضای هیئت علمی با کیفیت این است که نخبگان را از سراسر دنیا پیدا کنیم.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: باید موانع را برای بازگشت نخبگان سراسر دنیا به ایران برطرف کنیم زیرا در حال حاضر این پژوهش است که رتبه دانشگاهها را در دنیا تعیین می کند.

وی اضافه کرد: اولین نکته موفقیت در بحث پژوهش و کسب رتبه های برتر دانشگاهی این است که بدانیم پژوهش باید جوان بماند.

کد مطلب 800475

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