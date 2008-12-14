21کشته و زخمی در محورهای مواصلاتی استان زنجان طی دو روز

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ مقصود شمس آذر ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این مدت طی هشت فقره تصادف رانندگی در جاده های ارتباطی استان 11نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند و 10 نفر دیگر به شدت مجروح شدند.

وی عمده علت این تصادفات را سرعت غیرمجاز و انحراف به چپ و عدم توجه به جلو عنوان کرد و ادامه داد: در یکی از حوادث در اثر برخورد یک دستگاه کامیون بنز با یک دستگاه سواری پیکان به دلیل انحراف به چپ خودروی کامیون، پنج سرنشین خودروی پیکان در دم جان باختند و راننده آن نیز به شدت مجروح شد.

سرهنگ شمس آذر افزود: دریک فقره دیگر ازاین تصادفات نیز یک دستگاه خودرو پژوه پارس به علت عدم توجه راننده آن به جلو با یک دستگاه خودروی پیکان پارک شده در جاده برخورد کرد که در نتیجه آن یک نفر سرنشین پژو پارس دردم فوت وسرنشین دیگر آن به شدت مجروح شد.



رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان بااشاره به اینکه اکثر تصادفات درجاده های برون شهری و بزرگراهها هنگامی رخ می دهد که خودرو دارای سرعت زیادی است، تاکید کرد: بستن کمربند ایمنی هنگام برخورد خودرو با موانع احتمال صدمات شدید بدنی و مغزی را کاهش می دهد.