اخذ 770 میلیون تومان جریمه مواد مخدر در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی محمد علیایی ظهر امروز در نخستین همایش منطقه ای استانهای همجوار استان مرکزی در محل خانه معلم اراک با اشاره به اینکه در سال گذشته یک میلیارد تومان جریمه مواد مخدر در استان گرفته شده است، افزود: جریمه های گرفته شده در سال جاری نشان دهنده این است که در این خصوص اقدامات مناسبی انجام شده و در صدد هستیم تا جریمه ها را بالاتر ببریم.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با مواد مخدر از ارزش بالایی برخوردار است، اضافه کرد: باید با تعامل و برقراری ارتباط موثر با ارگانها و دستگاههای ذی ربط به امر مبارزه با مواد مخدر پرداخت.

وی مهمترین راه مبارزه با اعتیاد را پیشگیری دانست و گفت: در این راستا باید آموزش ها لازم در جامعه داده شود و ارگانها دولتی در این زمینه بسیج شوند.

وی با اشاره به مشکلات حقوقی در رابطه با زندانیان اظهار داشت: از جمله این موارد مرخصی زندانیان است که تبعات زیادی دارد که با کار کارشناسی مرخصی زندانیان باید کمتر شود و همچنین اخذ وثیقه از زندانیان مشکلاتی را به وجود می آورد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موا مخدر استان مرکزی نیز در این همایش گفت: از ابتدی امسال تاکنون یکهزار و 203 کیلوگرم انواع مواد مخدر در این استان کشف و ضبط شده است که 88 درصد مواد مکشوفه از طریق کار اطلاعاتی به دست آمده است.

نبی الله حیدری با اشاره به اینکه در درمان معتادان در استان اقدامات خوبی صورت گرفته است، افزود: در خانه های بهبودی و تشکل های غیردولتی در زمینه ترک اعتیاد باید سازماندهی لازم و اقدامات مناسب انجام شود.

وی تصریح کرد: استان مرکزی جزء سه استان برتر کشور در زمینه تشکلهای غیر دولتی و ترک اعتیاد است.

وی با تاکید بر اینکه باید در جامعه کاهش تقاضا به وجود آید اضافه کرد: در این راستا باید با تعامل با شوراهای هماهنگی استانها تقاضا را کاهش دهیم.