امروز در تاريخ

در چنين روزي در سال 1361 ه ش دانشگاه آزاد اسلامي تاسيس شد . پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، وضعيت اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كشور وارد دوران تازهاي شد و همين امر باعث شد كه در حوزه تحصيلات عاليه ، دانشگاه آزاداسلامي با اهداف بزرگي همچون تربيت نيروي متخصص براي آينده كشور قدم به عرصه آموزش عالي بگذارد . سياست كلان دانشگاه آزاد اسلامي ، از بدو تأسيس بر محور دستيابي به استانداردهاي مطلوب آموزشي بود و بر همين اساس در اين مسير تلاش كرد تا با افزودن رشته هاي تحصيلي خود و همچنين افزايش دوره هاي تحصيلات تكميلي گام مهمي را در حوزه آموزش در كشور بردارد .
تاسيس دار التقريب بين المذاهب الاسلاميه :
در چنين روزي در سال 1366ه ق دار التقريب بين المذاهب الاسلاميه در قاهره مصر تاسيس شد . اين موسسه در جهت تقريب و نزديكي مذاهب اسلامي و به همت حضرت آيت الله بروجردي و شيخ محمد شلتوت گام به عرصه فعاليت نهاد .البته پيشتر افرادي چون سيد جمال الدين اسد آبادى مشهور به افغانى و شيخ محمد عبده، شيخ محمد حسين كاشف الغطاء و شيخ عبد المجيد سليم،
و شيخ محمد تقى قمى در اين حوزه به تبادل نظر و انديشه پرداخته بودند . پس از تاسيس «دار التقريب بين المذاهب الاسلاميه»
مجله «رسالة الاسلام» منتشر شد . در اين مجله مقالات علمى ارزشمندى از مذاهب مختلف چاپ مي شد . تاليف و تحقيق در حوزه آراء مذاهب اسلامى در مسايل مختلف فقهي و تدوين مجموعه قواعد فقهى جديد از ديگر فعاليت هاي اين مجموعه علمي است .
شهادت سردار سرتيپ پاسدار محمد مهدي خادم الشريعه :
در چنين روزي در سال 1361 ه ش سردار بزرگ اسلام سرتيپ محمد مهدي خادم الشريعه به در جه رفيع شهادت نايل آمد . وي نخستين فر مانده تيپ بيست و يك امام رضا ( ع ) بود .
روز ملي كامرون :
در چنين روزي در سال 1972 ميلادي كامرون به استقلال دست يافت .
روز استقلال كوبا :
همه ساله چنين روزي به عنوان روز استقلال كوبا در اين كشور گرامي داشته مي شود .
تولد بالزاك :
در چنين روزي در سال 1799 ميلادي انوره دو بالزاك نويسنده مشهور فرانسوي به دنيا آمد . كمدي انساني عنوان مهمترين ثر اوست .
تولد جان استوارت ميل :
در چنين روزي در سال 1806 ميلادي فيلسوف مشهور انگليسي ديده به جهان گشود . وي در حوزه اقتصاد و سياست و به
ويژه اقتصاد سياسي مطالعات فراواني كرده است .
تولد زيگريد آندست :
در چنين روزي در سال 1882 ميلادي آندست نويسنده مشهور نروژي به دنيا آمد . وي به سال 1928 ميلادي نوبل ادبي را از آن خود كرد . كريستين لاورانسداتر عنوان مهمترين اثر ادبي اوست .
در گذشت جان هيكز :
در چنين روزي در سال 1989 ميلادي جان هيكز اقتصاد دان مشهور انگليسي ديده از جهان فروبست . وي در سال 1972 ميلادي جايزه نوبل اقتصاد را از آن خود كرد .
زلزله هاي مهيب :
در چنين روزي در سال 526 ميلادي بر اثر يك زلزله مهيب در آنتيوك در سوريه بيش از دويست و پنجاه هزار تن از مردم اين كشور جان خود را از دست دادند . همچنين در چنين روزي در سال 1293 ميلادي براثر رانش زين و زلزله عجيبي در كاماكوراي ژاپن بيش از سي هزار تن جان خود را از دست دادند .
انتصاب چارلز دهم :
در چنين روزي در سال 1825 ميلادي چارلز دهم پادشاه فرانسه انتخاب شد .
پايان حمله نظامي به كوبا :
در چنين روزي در سال 1902 ميلادي ايالات متحده آمريكا حمله نظامي خود به كوبا را به پايان برد . اين حمله از اول ژانويه سال 1899 آغاز شده بود .
تحريك به اشغال بيت المقدس :
در چنين روزي در سال 1917 ميلادي دولت عثماني يهوديان را به مهاجرت به سوي بيت المقدس و بندر جافا تحريض كرد .
معاهده جده :
در چنين روزي در سال 1927 ميلادي عربستان سعودي بر اساس معاهده جده از بريتانياي كبير اعلام استقلال كرد .
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