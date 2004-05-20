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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۸:۲۰

امروز در تاريخ

خبرگزاري "مهر ": امروز پنج شنبه سي و يكم ارديبهشت سال 1383 هجري شمسي مقارن است با سي ام ربيع الاول سال 1425 هجري قمري و برابراست با بيستم مي سال 2004 ميلادي .

تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي :


در چنين روزي در سال 1361 ه ش دانشگاه آزاد اسلامي تاسيس شد . پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ،  وضعيت اجتماعي‌، فرهنگي‌ و اقتصادي‌ كشور وارد دوران‌ تازه‌اي‌ شد و همين امر باعث شد كه در حوزه تحصيلات عاليه  ،  دانشگاه آزاداسلامي با اهداف بزرگي همچون تربيت نيروي متخصص براي آينده كشور قدم به عرصه آموزش عالي بگذارد .  سياست‌ كلان‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ ‌، از بدو تأسيس‌ بر محور دستيابي‌ به‌ استانداردهاي‌ مطلوب‌ آموزشي‌ بود  و بر همين‌ اساس‌ در اين مسير تلاش كرد تا با افزودن رشته هاي تحصيلي خود و همچنين افزايش دوره هاي تحصيلات تكميلي گام مهمي را در حوزه آموزش در كشور بردارد .

تاسيس دار التقريب بين المذاهب الاسلاميه :


در چنين روزي در سال 1366ه ق دار التقريب بين المذاهب الاسلاميه در قاهره مصر تاسيس شد . اين موسسه در جهت تقريب و نزديكي مذاهب اسلامي و به همت حضرت آيت الله بروجردي و شيخ محمد شلتوت گام به عرصه فعاليت نهاد .البته پيشتر افرادي چون  سيد جمال الدين اسد آبادى مشهور به افغانى و شيخ محمد عبده،  شيخ محمد حسين كاشف الغطاء و شيخ عبد المجيد سليم،
و شيخ محمد تقى قمى در اين حوزه به تبادل نظر و انديشه پرداخته بودند . پس از تاسيس «دار التقريب بين المذاهب الاسلاميه‏» 
مجله «رسالة الاسلام‏» منتشر شد . در  اين مجله مقالات علمى ارزشمندى  از مذاهب مختلف چاپ مي شد .  تاليف و تحقيق در حوزه  آراء مذاهب اسلامى در مسايل مختلف فقهي و  تدوين مجموعه قواعد فقهى جديد  از ديگر فعاليت هاي اين مجموعه علمي است . 

شهادت سردار سرتيپ پاسدار محمد مهدي خادم الشريعه :
در چنين روزي در سال 1361 ه ش سردار بزرگ اسلام سرتيپ محمد مهدي خادم الشريعه  به در جه رفيع شهادت نايل آمد . وي نخستين فر مانده تيپ بيست و يك امام رضا ( ع ) بود .

روز ملي كامرون :
در چنين روزي در سال 1972 ميلادي كامرون به استقلال دست يافت .

روز استقلال كوبا :


همه ساله چنين روزي به عنوان روز استقلال كوبا در اين كشور گرامي داشته مي شود .

تولد بالزاك :
در چنين روزي در سال 1799 ميلادي انوره دو بالزاك نويسنده مشهور فرانسوي به دنيا آمد . كمدي انساني عنوان مهمترين ثر اوست .

تولد جان استوارت ميل :
در چنين روزي در سال 1806 ميلادي فيلسوف مشهور انگليسي ديده به جهان گشود .  وي در حوزه  اقتصاد  و سياست و به
ويژه اقتصاد سياسي مطالعات فراواني كرده است .

تولد زيگريد آندست :
در چنين روزي در سال 1882 ميلادي آندست نويسنده مشهور نروژي به دنيا آمد . وي به سال 1928 ميلادي نوبل ادبي را از آن خود كرد . كريستين لاورانسداتر عنوان مهمترين اثر ادبي اوست .

 در گذشت جان هيكز :
در چنين روزي در سال 1989 ميلادي جان هيكز اقتصاد دان مشهور انگليسي  ديده از جهان فروبست . وي در سال 1972 ميلادي جايزه نوبل اقتصاد را از آن خود كرد .

زلزله هاي  مهيب  :


در چنين روزي در سال 526 ميلادي بر اثر يك زلزله مهيب در آنتيوك در سوريه بيش از دويست و پنجاه هزار تن از مردم اين كشور جان خود را از دست دادند . همچنين در چنين روزي در سال 1293 ميلادي براثر رانش زين و زلزله عجيبي در كاماكوراي ژاپن بيش از سي هزار تن جان خود را از دست دادند .

انتصاب چارلز دهم :
در چنين  روزي در سال 1825 ميلادي چارلز دهم پادشاه فرانسه انتخاب شد .

پايان حمله نظامي به كوبا :
در چنين روزي در سال 1902 ميلادي ايالات متحده آمريكا حمله نظامي خود  به كوبا را به پايان برد .  اين حمله از اول ژانويه سال 1899 آغاز شده بود . 

تحريك به اشغال  بيت المقدس : 
در چنين روزي در سال 1917 ميلادي دولت عثماني  يهوديان را به مهاجرت به سوي بيت المقدس  و بندر جافا تحريض كرد .

معاهده جده :
در چنين روزي در سال 1927 ميلادي عربستان سعودي بر اساس معاهده جده از بريتانياي كبير اعلام استقلال كرد .   
کد مطلب 80049

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