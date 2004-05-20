امروز در تاريخ

تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي :





تاسيس دار التقريب بين المذاهب الاسلاميه :

در چنين روزي در سال 1361 ه ش دانشگاه آزاد اسلامي تاسيس شد . پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ، وضعيت اجتماعي‌، فرهنگي‌ و اقتصادي‌ كشور وارد دوران‌ تازه‌اي‌ شد و همين امر باعث شد كه در حوزه تحصيلات عاليه ، دانشگاه آزاداسلامي با اهداف بزرگي همچون تربيت نيروي متخصص براي آينده كشور قدم به عرصه آموزش عالي بگذارد . سياست‌ كلان‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ ‌، از بدو تأسيس‌ بر محور دستيابي‌ به‌ استانداردهاي‌ مطلوب‌ آموزشي‌ بود و بر همين‌ اساس‌ در اين مسير تلاش كرد تا با افزودن رشته هاي تحصيلي خود و همچنين افزايش دوره هاي تحصيلات تكميلي گام مهمي را در حوزه آموزش در كشور بردارد .



در چنين روزي در سال 1366ه ق دار التقريب بين المذاهب الاسلاميه در قاهره مصر تاسيس شد . اين موسسه در جهت تقريب و نزديكي مذاهب اسلامي و به همت حضرت آيت الله بروجردي و شيخ محمد شلتوت گام به عرصه فعاليت نهاد .البته پيشتر افرادي چون سيد جمال الدين اسد آبادى مشهور به افغانى و شيخ محمد عبده، شيخ محمد حسين كاشف الغطاء و شيخ عبد المجيد سليم،

و شيخ محمد تقى قمى در اين حوزه به تبادل نظر و انديشه پرداخته بودند . پس از تاسيس «دار التقريب بين المذاهب الاسلاميه‏»

مجله «رسالة الاسلام‏» منتشر شد . در اين مجله مقالات علمى ارزشمندى از مذاهب مختلف چاپ مي شد . تاليف و تحقيق در حوزه آراء مذاهب اسلامى در مسايل مختلف فقهي و تدوين مجموعه قواعد فقهى جديد از ديگر فعاليت هاي اين مجموعه علمي است .



شهادت سردار سرتيپ پاسدار محمد مهدي خادم الشريعه :

در چنين روزي در سال 1361 ه ش سردار بزرگ اسلام سرتيپ محمد مهدي خادم الشريعه به در جه رفيع شهادت نايل آمد . وي نخستين فر مانده تيپ بيست و يك امام رضا ( ع ) بود .



روز ملي كامرون :

در چنين روزي در سال 1972 ميلادي كامرون به استقلال دست يافت .



روز استقلال كوبا :





همه ساله چنين روزي به عنوان روز استقلال كوبا در اين كشور گرامي داشته مي شود .



تولد بالزاك :

در چنين روزي در سال 1799 ميلادي انوره دو بالزاك نويسنده مشهور فرانسوي به دنيا آمد . كمدي انساني عنوان مهمترين ثر اوست .



تولد جان استوارت ميل :

در چنين روزي در سال 1806 ميلادي فيلسوف مشهور انگليسي ديده به جهان گشود . وي در حوزه اقتصاد و سياست و به

ويژه اقتصاد سياسي مطالعات فراواني كرده است .



تولد زيگريد آندست :

در چنين روزي در سال 1882 ميلادي آندست نويسنده مشهور نروژي به دنيا آمد . وي به سال 1928 ميلادي نوبل ادبي را از آن خود كرد . كريستين لاورانسداتر عنوان مهمترين اثر ادبي اوست .



در گذشت جان هيكز :

در چنين روزي در سال 1989 ميلادي جان هيكز اقتصاد دان مشهور انگليسي ديده از جهان فروبست . وي در سال 1972 ميلادي جايزه نوبل اقتصاد را از آن خود كرد .



زلزله هاي مهيب :

