مدعیان دروغین معنویت نباید پرچم صلح را به دوش بکشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پنجمین نشست دینی مرکز گفتگوی ادیان با شورای جهانی کلیساها با عنوان "دین و زندگی مسالمت آمیز" به تشریح همزیستی مسالمت آمیز از دیدگاه قرآن پرداخت .

وی گفت: نگاه قرآن به انسانها نگاهی محترمانه و توأم با توحید است چرا که قرآن برترین انسانها را نزد خدا با تقواترین آنها می داند که در مسیر خدا حرکت می کنند. در نگاه اسلام باید ارتباط میان دو نفر زیردست و بالادست (حاکم و محکوم) ارتباطی عزت‌ مدارانه باشد.

حجت الاسلام خاموشی اظهار داشت: نگاه خدا به انسان و نوع ارتباط انسانها با یکدیگر و جوامع دیگر نگاهی عزت مدارانه است چرا که خدا، خود را عزیز و برتر می داند و این نگاه عزت مدارانه به رسول خدا و متدینان دین مبین اسلام نیز سرایت می کند. بنابراین هر نوع ارتباط بین حاکمان با مردم، افراد جوامع با یکدیگر، قدرتمندان با ضعیفان نیز باید توأم با عزت باشد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه در قرآن کریم نمی توان آیه ای یافت که بگوید شما زیر بار ظلم بروید، گفت: قرآن و اسلام ستم و ظلم بر یکدیگر را نفی می کنند و بر ارتباط مبتنی بر عزت مداری تأکید و ارتباط سلطه جویانه را غیر قابل قبول می داند.

حجت الاسلام خاموشی دین اسلام را دینی عاری از خشونت معرفی و یادآور شد: دین مبین اسلام دینی است که انسانها را به حلم، حکمت، تدبر، تعقل، تفکر، احسان، صلح و آزادی دعوت می کند، البته صلحی که بر پایه حقیقت، عدالت و معنویت باشد.

وی تصریح کرد: زمانی می‌توان به صلح پایدار رسید که افق فکر و فرهنگ پایدار شود.