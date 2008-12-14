هیچ خسارتی از زمین لرزه در بافت گزارش نشده است

حمید صالحی در گفتگو با مهر اظهار داشت: این زمین لرزه در ساعت 11 امروز در شهرستان بافت روی داده و کانون زمین لرزه در حوالی شهرستان بافت و شهرستان بردسیر واقع شده است.

وی عنوان کرد: شدت زمین لرزه 4.7ریشتر می باشد در عمق 14.2کیلومتری زمین روی داده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون ستاد کمیته حوادث در این شهرستان تشکیل جلسه داده است و آمادگی و هماهنگی لازم در خصوص امداد رسانی و پیشگیری از وقوع خسارات در صورت بروز پس لرزه اتخاذ خواهد شد.

صالحی افزود: تاکنون هیچ پس لرزه ای در این شهرستان گزارش نشده است.



