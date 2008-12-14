دانشنامه امام هادی (ع) بر روی اینترنت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این دانشنامه دارای بیش از 165مقاله، گزیده کتاب، پرسش و پاسخ و چکیده پایان نامه‌های مختلف است.



دانشنامه امام هادی (ع) در قالب 13 نمایه اصلی و یک نمایه فرعی با هدف آشنایی بیش از پیش محققان و پژوهشگران با ویژگی‌های شخصیتی و اجتماعی دهمین پیشوای شیعیان جهان در سالروز شهادت امام (ع) راه اندازی شده است.



معرفی امام (ع)، دوران امامت، ولادت، اخلاق و فضائل، سیره علمی و عملی امام(ع)، اصحاب و شاگردان، کرامات و معجزات، پرسش و پاسخ امام‌(ع)، زیارتگاه امام(ع) و ستارگان حرم از جمله نمایه‌های اصلی این دانشنامه است.



کتاب و کتاب شناسی امام (ع)، امام هادی در رسانه و اینترنت و همچنین بخش امام در آیینه شعر و ادب را از جمله دیگر نمایه‌های اصلی این دانشنامه است.



زنان، فرزندان و نوادگان امام (ع) تنها نمایه فرعی این دانشنامه است.



مدت زمان تولید و قرار دادن این دانشنامه بر روی اینترنت کمتر از سه ماه به طول انجامیده است.



این دانشنامه به منظور استفاده شیفتگان و علاقمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) در قسمت دانشنامه بخش پیامبر و اهل بیت (ع) به آدرس اینترنتی http://www.hawzah.net مراجعه قرار داده شده است.