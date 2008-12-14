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۲۴ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۱۰

دانشنامه امام هادی (ع) بر روی اینترنت قرار گرفت

قم - خبرگزاری مهر: دانشنامه امام هادی(ع) توسط مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم بر روی پایگاه اینترنتی حوزه نت قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این دانشنامه دارای بیش از 165مقاله، گزیده کتاب، پرسش و پاسخ و چکیده پایان نامه‌های مختلف است.

دانشنامه امام هادی (ع) در قالب 13 نمایه اصلی و یک نمایه فرعی با هدف آشنایی بیش از پیش محققان و پژوهشگران با ویژگی‌های شخصیتی و اجتماعی دهمین پیشوای شیعیان جهان در سالروز شهادت امام (ع) راه اندازی شده است.

معرفی امام (ع)، دوران امامت، ولادت، اخلاق و فضائل، سیره علمی و عملی امام(ع)، اصحاب و شاگردان، کرامات و معجزات، پرسش و پاسخ امام‌(ع)، زیارتگاه امام(ع) و ستارگان حرم از جمله نمایه‌های اصلی این دانشنامه است.

کتاب و کتاب شناسی امام (ع)، امام هادی در رسانه و اینترنت و همچنین بخش امام در آیینه شعر و ادب را از جمله دیگر نمایه‌های اصلی این دانشنامه است.

زنان، فرزندان و نوادگان امام (ع) تنها نمایه فرعی این دانشنامه است.

مدت زمان تولید و قرار دادن این دانشنامه بر روی اینترنت کمتر از سه ماه به طول انجامیده است.

این دانشنامه به منظور استفاده شیفتگان و علاقمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) در قسمت دانشنامه بخش پیامبر و اهل بیت (ع) به آدرس اینترنتی http://www.hawzah.net مراجعه قرار داده شده است.

کد مطلب 800517

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