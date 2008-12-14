شناسنامه افراد بالای 15 سال از اواخر امسال تعویض می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک محمد رضا آیت اللهی بعد از ظهر امروز در حاشیه همایش تبیین ویژگی های کارت شناسایی ملی و کاربرد آن در دولت الکترونیک در کانون امام خمینی (ره) اراک در جمع خبرنگاران افزود: این شناسنامه ها دارای ضریب امنیتی بالا، پوشش ایمنی لمینت و عکس مکانیزه است و قابلیت جعل ندارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه آیین نامه کارت شناسایی ملی از سال 78 به تصویب دولت رسید اضافه کرد: این آیین نامه سال 79 ابلاغ و از سال 80 کارت شناسایی ملی توسط سازمان ثبت احوال کشور تهیه و بین مردم توزیع شده است و کلیه افراد بالای 15 سال ملزم به اخذ کارت ملی هستند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر اکثر افراد واجد شرایط کشور کارت شناسایی ملی را دریافت کرده اند و تنها حدود دو درصد از جمعیت کشور موفق به دریافت کارت شناسایی ملی نشده اند.

آیت اللهی اضافه کرد: 75 درصد افرادی که تاکنون کارت شناسایی ملی خود را دریافت نکرده اند در سنین 15 تا 16 سال هستند و بقیه افراد کهن سال و افراد مقیم خارج از کشور هستند.

وی از مهمترین اقدامات راهبردی سازمان ثبت احول کشور در راستای استقرار نظام جامع شناسایی ایرانیان را ایجاد پایگاه اطلاعات، تخصیص شماره ملی، ارائه کارت شناسایی ملی حاوی شماره ملی، کدپستی ده رقمی محل سکونت به ایرانیان بالای 15سال تمام، ایجاد بانک اطلاعات عکس، ایجاد بانک اطلاعات نشانی، ارائه خدمات سریع و صحیح به مردم و دستگاه های مربوطه و فراهم شدن امکان بهره گیری از فن آوری اطلاعات دانست.

استاندار مرکزی نیز در این همایش شماره ملی را نشان دهنده هویت فردی و اجتماعی هر فرد ایرانی دانست و گفت: کارت شناسایی ملی از اول تیرماه امسال کاربردی شده است.

علی اکبر شعبانی فرد افزود: با توجه به اینکه از کارت های شناسایی افراد در ایران سوء استفاده می شود در این زمینه نقش دولت الکترونیک بسیار مهم است و با مجوز دولت الکترونیک وجود کاغذ حذف خواهد شد.

مدیر کل ثبت احوال استان مرکزی نیز در این همایش با اشاره به اینکه تا کنون یک میلیون و 50 هزار کارت شناسایی ملی در بین افراد واجد شرایط استان مرکزی توزیع شده گفت: در حال حاضر 13واحد اداری و سه نمایندگی مستقل در این استان فعالیت دارد.

عباس فراهانی افزود: ثبت ولادت باید تا 15روز و ثبت وفات باید تا 10 روز صورت گیرد.