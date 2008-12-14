سهم اعتبارات پژوهشی خراسان رضوی کمتر از یک درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهندس محمد جواد محمدی زاده عصر امروز در حاشیه نخستین نمایشگاه نوآوری و شکوفایی استان خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: بخش اعتبارات طرحهای پژوهشی تنها بخشی است که از لحاظ پیشرفت دارای رشد نبوده است.

وی اعتبارات طرحهای پژوهشی در سایر نقاط دنیا را بیش از سه درصد بر شمرد و ابراز داشت: هم اکنون در تعداد واحدهای، شبکه های فناوری و مراکز رشد و همچنین مقالات منتشر شده علمی در ISI ها نسبت به برنامه پیش بینی شده دارای رشد بیشتری هستیم.

استاندار خراسان رضوی فراخوان عموم مردم به شرکت در مباحث علمی و فناورانه را از فرمایشات مهم مقام معظم رهبری در سالهای اخیر عنوان کرد و متذکر شد: نوآوری بدون کهنه شدن همیشه به شکوفایی تبدیل می شود.

وی اضافه کرد: کشور ایران در 10 ساله اخیر در رتبه 46 کشورهای دنیا و پنجم کشورهای خاورمیانه در مورد فعالیتهای علمی قرار داشته است که باید با تلاشی مضاعف در خصوص اعتلای فرهنگ پژوهشی به جایگاه ویژه علمی این مرزو بوم نائل آییم.

محمدی زاده ادامه داد: به رغم روند کند میزان تحقیقات علمی در سالهای اخیر در کشور و به تبع آن در خراسان رضوی، هم اکنون روال این تحقیقات روبه رشد است.

وی مقدار مقالات علمی مورد تهیه شده کشوری در سال را بیش از 15 هزار نفر عنوان ذکر کرد و اظهار داشت: در مقالات ارسالی به مجامع بین المللی نیز تنها ماههای ابتدایی سال 2008 میلادی تعداد افزون بر هشت هزار و 453 مقاله از ایران مورد شرکت داده شده است.

استاندار خراسان رضوی طراحی یک نظام مدیریتی پیشرفته را در کشور تنها راه رشد مقوله پژوهش خواند و تاکید کرد: وجود یک فرهنگ نوآورانه برای در برگیری تاروپود این نظام در مرحله بعدی باید در اقدامات مسئولان قرار گیرد.

محمدی زاده تشریح کرد: همچنین برای افزایش بهره وری باید با حذف تفکرات سنتی به تولید، توزیع و مصرف مبتنی بر دانایی برسیم.

وی افزود: با این توصیف، بسیج شدن برای ارتقای تولید کشور، ترویج فعالیتهای پژوهشی، افزایش فناوریهای نوین و تقویت نهضت نرم افزاری از دیگر عوامل موثر بر روند اعتلای علمی کشور خواهد بود.

استاندار خراسان رضوی تربیت نیروی انسانی کارآمد را از دیگر شاخصهای این رشد بیان کرد و افزود: اصلاح و ساده سازی قوانین، ایجاد خوشه های صنعتی مختلف، اهتمام به توسعه صادرات و برون سپاری فعالیتهای پژوهشی به بخش خصوصی که هم اکنون تنها نیمی از فعالیتهای این حوزه را تحت پوشش قرار داده اند از جمله امور رشد دهنده علم در جامعه است.