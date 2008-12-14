پذیرش 3 محصول جدید پتروشیمی در بورس کالای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت بورس کالای ایران، در جلسه اخیر هیئت پذیرش این بورس که در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شده، سه کالای جدید از گروه شیمیایی محصولات پتروشیمی با عناوین متانول ، پارازایلین و بنزن برای عرضه در این بورس پذیرفته شدند.
بنزن ، عمدتاً در تهیه الکیل بنزن ها نظیر LAB , DDB ، استایرن ، کلروبنزن ها ، آنیلین ، نایلون و به عنوان حلال کاربرد دارد و در مجتمعهای پتروشیمی بندر امام ، بوعلی سینا و برزویه تولید میشود. پارازایلین نیز به عنوان ماده اولیه الیاف مصنوعی ، ترفتالیک اسید ، صنایع دارویی ، حشرهکشها و حلالها در تهیه ماده اولیه الیاف مصنوعی ، ترفتالیک اسید ، صنایع دارویی ، حشرهکشها و حلالها کاربرد دارد و در مجتمعهای بندر امام ، بوعلی سینا و برزویه تولید میشود.
همچنین متانول از دیگر کالاهای پذیرش شده در بورس کالای ایران در تقلیب الکل اتیلیک ، تهیه فرم آلدئید ، تولید MTBE و اسید استیک ، متیلآمینها ، سموم ضد آفات ، داروسازی ، صنایع رنگ ، حلالها و ماده حد واسط و بنیادی برای بسیاری از فرآوردههای شیمیایی کاربرد دارد و در مجتمعهای پتروشیمی شیراز، پتروشیمی فنآوران و پتروشیمی زاگرس تولید میشود.
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