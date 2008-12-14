پذیرش 3 محصول جدید پتروشیمی در بورس کالای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت بورس کالای ایران، در جلسه اخیر هیئت پذیرش این بورس که در محل ‏سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شده، سه کالای جدید از گروه شیمیایی محصولات پتروشیمی با عناوین متانول ، پارازایلین و بنزن برای عرضه در این بورس پذیرفته شدند.

بنزن ، عمدتاً در تهیه الکیل بنزن ها نظیر LAB , DDB ، استایرن ، کلروبنزن ها ، آنیلین ، نایلون و به عنوان حلال کاربرد دارد و در مجتمع‌های پتروشیمی بندر امام ، بوعلی سینا و برزویه تولید می‌شود. پارازایلین نیز به عنوان ماده اولیه الیاف مصنوعی ، ترفتالیک اسید ، صنایع دارویی ، حشره‌کش‌ها و حلال‌ها در تهیه ماده اولیه الیاف مصنوعی ، ترفتالیک اسید ، صنایع دارویی ، حشره‌کش‌ها و حلال‌ها کاربرد دارد و در مجتمع‌های بندر امام ، بوعلی سینا و برزویه تولید می‌شود.

همچنین متانول از دیگر کالاهای پذیرش شده‏ در بورس کالای ایران در تقلیب الکل اتیلیک ، تهیه فرم آلدئید ، تولید MTBE و اسید استیک ، متیل‌آمین‌ها ، سموم ضد آفات ، داروسازی ، صنایع رنگ ، حلال‌ها و ماده حد واسط و بنیادی برای بسیاری از فرآورده‌های شیمیایی کاربرد دارد و در مجتمع‌های پتروشیمی شیراز، پتروشیمی فن‌آوران و پتروشیمی زاگرس تولید می‌شود.

