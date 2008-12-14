بازگشت زائران کرمانی خانه خدا از ابتدای دی ماه آغاز می شود

روح الله پورشعبان در گفتگو با مهر اظهار داشت: سه هزار و 934 زائر از استان کرمان در مراسم حج در سال جاری شرکت کرده اند که همه آنها طبق آخرین گزارش در سلامتی کامل بسر می برند.

وی تصریح کرد: زائران کرمانی از ابتدای دی ماه از طریق فرودگاه کرمان با 16 پرواز از فرودگاه جده به صورت مستقیم وارد فرودگاه کرمان خواهند شد.

پورشعبان افزود: زائران کرمانی در قالب 23 کاروان سازماندهی شده اند و برنامه زمان بندی بازگشت آنها نیز مشخص شده است و طبق برنامه اجرا خواهد شد.

رئیس سازمان حج و زیارت کرمان خاطرنشان کرد: زمان انتظار حج تمتع در استان کرمان 18 سال است.