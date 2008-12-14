  1. استانها
  2. کرمان
۲۴ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۲۸

شور حج/343

بازگشت زائران کرمانی خانه خدا از ابتدای دی ماه آغاز می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان حج و زیارت کرمان از بازگشت زائران کرمانی خانه خدا از اول دیماه از طریق فرودگاه کرمان خبر داد.

روح الله پورشعبان در گفتگو با مهر اظهار داشت: سه هزار و 934 زائر از استان کرمان در مراسم حج در سال جاری شرکت کرده اند که همه آنها طبق آخرین گزارش در سلامتی کامل بسر می برند.

وی تصریح کرد: زائران کرمانی از ابتدای دی ماه از طریق فرودگاه کرمان با 16 پرواز از فرودگاه جده به صورت مستقیم وارد فرودگاه کرمان خواهند شد.

پورشعبان افزود: زائران کرمانی در قالب 23 کاروان سازماندهی شده اند و برنامه زمان بندی بازگشت آنها نیز مشخص شده است و طبق برنامه اجرا خواهد شد.

رئیس سازمان حج و زیارت کرمان خاطرنشان کرد: زمان انتظار حج تمتع در استان کرمان 18 سال است.

کد مطلب 800535

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها