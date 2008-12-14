مراسم تشییع پیکر شهید جواد مشکینی فردا در قم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، شهید حاج جواد مشکینی از شهریور ماه سال 64 از طریق بسیج به جبهه های حق علیه باطل اعزام شد و به مبارزه با متجاوزین پرداخت و از حریم دین مبین اسلام دفاع کرد.
وی با حضور در لشکر 17 علی بن ابیطالب(ع) به مجاهدت و ایثار پرداخت و در جزیره مجنون مورد اصابت ترکش از ناحیه سر قرار گرفت و به درجه رفیع جانبازی نایل آمد.
وی که در طول دوران کودکی و نوجوانی در کنار پدر بزرگوارش آیت الله العظمی مشکینی (ره) مبارزه با رژیم منحوس پهلوی و روزهای تبعید پدر را تجربه کرده بود با آغاز جنگ تحمیلی در دوران جوانی وارد پیکار با دشمنان نظام جمهوری اسلامی شد و به دفاع و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی پرداخت.
شهید جواد مشکینی پس از اتمام جنگ نیز در کنار پدر شریفشان در راستای ترویج ارزشهای اسلامی گام برداشت و تلاش کرد تا پاسدار خون شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس باشد.
وی بعد از سالها تحمل رنج و مرارت ناشی از مجروحیت شب گذشته دعوت حق را لبیک گفت و شربت شهادت را نوشید و به دیدار حق شتافت.
مراسم تشییع پیکر این شهید سرافراز فردا صبح ساعت 10 از مقابل مسجد امام حسن عسگری(ع) به سمت حرم برگزار و در گلزار شهدای قم به خاک سپرده خواهد شد.
همچنین مراسم بزرگداشت ایشان نیز فردا شب بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد امام حسن عسگری(ع) برگزار می شود.
قم - خبرگزاری مهر: پیکر شهید جواد فیض مشکینی فرزند مرحوم آیت الله مشکینی رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری که از جانبازان هشت سال جنگ تحمیلی بود صبح فردا در قم تشییع می شود.
کد مطلب 800536
نظر شما