شورای شهر شیراز خواستار اجرای قوانین از سوی متولیان ترافیک شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، خانی ظهر امروز در هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر شیراز بیان کرد: چندی پیش شورای شهر موضوع ترافیک شیراز را مطرح کرد و قصد این مجموعه نیز حل مشکلات این بخش بود و مقصود از ارائه گزارشها و مطرح کردن مباحث زیر سوال بردن سازمانی نبوده است.

وی با اشاره به برخی اختلافات رسانه ای پیش آمده بین شورای شهر و راهنمایی و رانندگی شیراز نیز بیان کرد: شورا با انتقاد از مجموعه راهور فارس فقط قصد همکاری با این مجموعه را داشته تا در کنار یکدیگر مشکلات ترافیک شهر را برطرف کنیم.

این عضو شورای شهر شیراز خاطرنشان کرد: تنها انتظار ما از راهنمایی و رانندگی رعایت و اجرای قوانین در شیراز است و ما در کنار آنها قرار داریم و در مشکلات یاری رسان همکاران خود در مجموعه های دیگر خواهیم بود.