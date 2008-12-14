راه اندازی بازارچه های عرضه مستقیم کالا در گلستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند عصر یکشنبه در جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان با تاکید بر راه اندازی بازارچه های عرضه مستقیم کالا در استان افزود: همکاری اصناف و بازاریان و بخشهای مختلف برای ارائه کالاها باقیمت مناسب و کیفیت مرغوب در نمایشگاه های فروش بهاره با دستگاه های مرتبط ضروری است.

وی اظهار داشت: برای مشارکت فعالانه تولید کنندگان و تامین مکان مناسب عرضه مستقیم در سطح شهرستانها برنامه ریزی شود.

وی برلزوم ذخیره سازی مناسب برای تامین برخی کالاهای مورد نیاز مردم برای ایام عید و پایان سال تاکید کرد.

نادعلی کهنسال رئیس سازمان بازرگانی گلستان نیز در این جلسه گفت: برای تامین مایحتاج ضروری شهروندان با قیمت و کیفیت مناسب برنامه ریزی لازم جهت برپایی نمایشگاه فروش بهاره در شهرستانها توسط مجامع امور صنفی و مشارکت واحدهای تولیدی استان صورت گرفته است

وی از آغاز طرح نظارتی بازار ویژه اعیاد، شب یلدا و بازگشت حجاج در استان خبر داد و افزود: این طرح تا دهم دیماه به مدت 25 روز ادامه دارد.

وی یادآور شد: برای ذخیره سازی میوه و تره بار تاکنون قرارداد خرید هزار و 500 تن پرتقال و 650 تن سیب با مباشرین خرید منعقد شد که بخشی از میوه ها به داخل استان حمل شده است.