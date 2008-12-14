سومین نمایشگاه برق و الکترونیک در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد عصر امروز در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: امروزه برق به عنوان یک عامل مهم انرژی، نقش بسزایی در روند توسعه هر کشوری دارد.

مهندس سید محمد سیدی افزود: همچنین تصور جهان بدون برق برای جهانیان بسیار سخت و طاقت فرسا است.

وی اضافه کرد: کشور ما نیز در سالهای اخیر دارای پیشرفتهای عظیمی در این صنعت بوده است که از این میان به راه اندازی نیروگاه ها و توربینهای مدرن تولید برق اشاره کرد.

مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی مشهد تصریح کرد: به همین منظور صنعت نمایشگاهی که یک صنعت پویا و عاملی برای توسعه می باشد به کمک ارتقای صنعت برق آمده است.

وی ادامه داد: در همین راستا سومین نمایشگاه برق، الکترونیک و اتوماسیون صنعتی با هدف گسترش ارتباطات با شرکتهای خارجی و داخلی و به نمایش گذاشتن آخرین دستاوردهای صنعتگران ساعی این رشته برگزار شده است.

سیدی تعداد شرکت کنندگان در این نمایشگاه را 120 شرکت داخلی و خارجی عنوان کرد و اظهار داشت: این افراد در فضایی بالغ بر 7 هزار متر مربع به نمایش آخرین اقدامات در زمینه تولید انواع سیم و کابل، تک فاز و سه فاز، تراتریستورها، صنایع روشنایی، انواع عایقها، طراحی، مهندسی و نظارت بر پستهای فشار قوی مشغول خواهند شد.

سومین نمایشگاه برق، الکترونیک و اتوماسیون صنعتی تا 27 آذرماه جاری از ساعت 16 تا 22 در محل نمایشگاه های بین المللی مشهد برای بازدید علاقمندان دایر است.