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۲۴ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۲۹

سومین نمایشگاه برق و الکترونیک در مشهد افتتاح شد

مشهد - خبرگزاری مهر: سومین نمایشگاه برق، الکترونیک و اتوماسیون صنعتی در نمایشگاه بین المللی مشهد افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد عصر امروز در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: امروزه برق به عنوان یک عامل مهم انرژی، نقش بسزایی در روند توسعه هر کشوری دارد.

مهندس سید محمد سیدی افزود: همچنین تصور جهان بدون برق برای جهانیان بسیار سخت و طاقت فرسا است.

وی اضافه کرد: کشور ما نیز در سالهای اخیر دارای پیشرفتهای عظیمی در این صنعت بوده است که از این میان به راه اندازی نیروگاه ها و توربینهای مدرن تولید برق اشاره کرد.

مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی مشهد تصریح کرد: به همین منظور صنعت نمایشگاهی که یک صنعت پویا و عاملی برای توسعه می باشد به کمک ارتقای صنعت برق آمده است.

وی ادامه داد: در همین راستا سومین نمایشگاه برق، الکترونیک و اتوماسیون صنعتی با هدف گسترش ارتباطات با شرکتهای خارجی و داخلی و به نمایش گذاشتن آخرین دستاوردهای صنعتگران ساعی این رشته برگزار شده است.

سیدی تعداد شرکت کنندگان در این نمایشگاه را 120 شرکت داخلی و خارجی عنوان کرد و اظهار داشت: این افراد در فضایی بالغ بر 7 هزار متر مربع به نمایش آخرین اقدامات در زمینه تولید انواع سیم و کابل، تک فاز و سه فاز، تراتریستورها، صنایع روشنایی، انواع عایقها، طراحی، مهندسی و نظارت بر پستهای فشار قوی مشغول خواهند شد.

سومین نمایشگاه برق، الکترونیک و اتوماسیون صنعتی تا 27 آذرماه جاری از ساعت 16 تا 22 در محل نمایشگاه های بین المللی مشهد برای بازدید علاقمندان دایر است.

کد مطلب 800553

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