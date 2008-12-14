اولین نشست بررسی عملکرد رسانه های ورزشی سه شنبه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس انجمن نویسندگان ، خبرنگاران و عکاسان ورزشی با اعلام این خبر افزود: دراین نشست که با حضور دو تن از اساتید علم روزنامه نگاری از ساعت 10 تا 30/12 در تالار مهربانی برگزار خواهد شد به نقد از درون خویش پرداخته و مسائل مرتبط با کار رسانه ها و نشریات ورزشی مورد کالبدشکافی قرار خواهد گرفت. در حقیقت عملکرد رسانه ها و همکاران ورزشی نویس در این نشست به نقد گذاشته می شود تا این شروع و سرآغازی باشد برای جلسات بعدی.

عبدالحمید احمدی با اشاره به اینکه انجمن خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران در نظر دارد ماهانه چنین نشست هایی را برگزار کند اضافه کرد : بطور حتم در جلسات آتی این نشست ها با حضور مسوولان و کارشناسان دیگر حوزه های مرتبط با ورزش و از جمله مسوولان سازمان تربیت بدنی، روسای فدراسیون ها ، مربیان و دیگر عوامل خدمتگزار ورزش کشور برگزار خواهد شد و فکر می کنم برپایی این نشست ها فرصت خوبی است که رسانه های ورزشی به نقد خود بنشینند.

وی در عین حال از تمام ورزشی نویسان کشور دعوت کرد که در اولین نشست بررسی عملکرد رسانه های ورزشی در روز سه شنبه شرکت کنند.

نشست " بررسی نقد و تحلیل عملکرد مطبوعات و رسانه های ورزشی" با حضور دکتر میرفخرایی و احمد بارفروش، سردبیران ، مدیران مسئول، خبرنگاران و صاحب نظران رسانه های ورزشی ساعت 10 صبح روز سه شنبه 26 آذرماه در تالار مهربانی مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار خواهد شد.