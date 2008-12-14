ایران به همت دانشمندان و دانشجویان مرجع علمی جهان خواهد شد

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در جمع هزاران نفر از دانشجویان پرشور دانشگاه علم و صنعت، با تبیین ویژگی­ها و کارکردهای جنبش دانشجویی، دانشگاه را محل جوشش و اوج گیری دائم دو جریان حیاتی «علم و تحقیق» و «آرمانگرایی و آرمانخواهی»، خواندند و تأکید کردند: اگر ملت و مسئولان شاخص های اصلی هویت اسلامی نظام را حفظ کنند هیچ دشمنی قادر به آسیب رساندن به این کشور نخواهد بود.

ایشان با ابراز خرسندی فراوان از حضور در فضای دلنشین دانشجویی، صداقت، اخلاص، جوانی، طراوت و آمادگی روحی را از ویژگی های مهم دانشجویی برشمردند و افزودند: دانشجو، به عنوان یکی از مهم­ترین سرمایه های کشور، در حال و آینده، نقشی اساسی و تعیین کننده برعهده دارد.

حضرت آیت الله خامنه ای، «علم و تحقیق» را به­عنوان یکی از دو جریان اصلی دانشگاه، مایه حیات و عزت ملی دانستند و افزودند: حرکت سریع و جهشی که در سال­های اخیر در عرصه های مختلف علمی به وجود آمده است باید بدون هیچ­گونه وقفه ادامه یابد تا عقب ماندگی علمی کشور با سرعت بیشتری جبران شود.

ایشان پیشرفت­های ایجاد شده در بخش­های نانو، پزشکی، هسته ای و دانش­های نوین را نشان دهنده توانایی و ظرفیت­های عمیق علمی و انسانی موجود در کشور خواندند و با اشاره به هوش بالای ملت ایران و تاریخ درخشان علمی کشور افزودند: هدف اصلی از روند حرکت علمی کشور، تبدیل ایران به مرجع علمی جهان است و این آرزوی بزرگ به همت دانشمندان و دانشجویان این سرزمین، محقق خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی باور عمیق به شعار «ما می توانیم»، تهیه نقشه جامع علمی، ایجاد نظام مهندسیِ اجرای این نقشه با همکاری فعال دانشجویان، دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی، و نظارت بر اجرای صحیح نقشه جامع علمی را مقدمات دستیابی ملت ایران به قله های رفیع علم و دانش خواندند و تأکید کردند: این مقدمات باید با جدیت و امیدواری طی شود تا نسل جوان کنونی، افتخار تبدیل ایران به مرجعیت علمی جهان را مشاهده و درک کند.

حضرت آیت الله خامنه ای، در تبیین ویژگی آرمانخواهی و آرمانگرایی دانشجویان، به تاریخچه شکل گیری جنبش دانشجویی اشاره کردند و افزودند: به استناد واقعیات تاریخی، بدنه جنبش دانشجویی همواره با استکبار، سلطه، دیکتاتوری و استبداد به شدت مقابله کرده و با همه وجود عدالت خواه بوده است و هرکس مدعی جنبش دانشجویی است باید به این ویژگی ها پایبند باشد.

ایشان جان باختن سه دانشجوی دانشگاه تهران را در تظاهرات ضد امریکایی 16 آذر 1332، از نشانه های جوهره ضد استکباری جنبش دانشجویی خواندند و افزودند: جنبش دانشجویی با آغاز نهضت روحانیت در سال 1342 به این حرکت عظیم پیوست و دانشجو و دانشگاه دوشادوش روحانیت به یکی از بازوهای اساسی نهضت روحانیت و یکی از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل شدند.

ایشان اقدام هوشیارانه دانشجویان را در تشکیل سپاه پاسداران و جهاد سازندگی در ماه­های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، از دیگر نشانه های ذات حقیقی جنبش دانشجویی خواندند و افزودند: مقابله با گروهک­ها و عناصر مسلحی که دانشگاه را لانه خود کرده بودند، حرکت عظیم تسخیر لانه جاسوسی امریکا، تشکیل جهاد پربرکت دانشگاهی، حضور فعال در هشت سال دفاع مقدس و حضور مؤثر در مقابله با همه توطئه های سی سال اخیر، نشان می دهد که جنبش دانشجویی با ویژگی هایی همچون ضدیت با استکبار، مقابله با فساد، ضدیت با «استبداد و اشرافیگری» و مخالفت با گرایش­های انحرافی، توانسته است در پرتو عدالت خواهی مستمر، سهم اساسی خود را در پیشبرد اهداف انقلاب و ملت ایفا کند.

حضرت آیت الله خامنه ای، ایجاد گفتمان و فضای فکری «انقلابی – سیاسی» را از دیگر آثار جنبش دانشجویی دانستند و خاطرنشان کردند: البته ممکن است افرادی یا بخش­هایی از دانشجویان، گونه دیگری باشند، اما واقعیات تاریخ جنبش دانشجویی نشان می دهد که بدنه دانشجویی کشور ظلم ستیز و عاشق آرمان­های بزرگ، و براساس خصلت ذاتی خود، با کسانی که در فلسطین، عراق، افغانستان و هر نقطه دیگر دنیا در حق ملت­ها جنایت می کنند، عمیقاً مخالف است.

رهبر انقلاب اسلامی در تبیین نقش تشکل­های دانشجویی، به بیان تفاوت این تشکل­ها با احزاب سیاسی پرداختند و خاطرنشان کردند: احزاب برای رسیدن به قدرت فعالیت می کنند اما دانشجو به قدرت نمی اندیشد بلکه در پی رسیدن به اهداف و آرمان­هاست و روا نیست که احزاب، تشکل­های دانشجویی را دستاویزِ رسیدن به قدرت قرار دهند که البته دانشجویان نیز باید به این نکته توجه کامل داشته باشند.

ایشان ایجاد فرصت برای کار دستجمعی در محیط­های دانشجویی را از دیگر کارکردهای مثبت تشکل­های دانشجویی دانستند و با اشاره به سرمایه گذاری دشمنان ملت برروی دانشگاه­ها و دانشجویان افزودند: تشکل­های دانشجویی باید ضمن حفظ پیوند با بدنه دانشجویی، دانشجویان را از افتادن در گردابهایی مانند جاذبه های غریزی، فریب­های سیاسی، دکانداری­های به ظاهر معنوی و عرفان­های ساختگی مصونیت بخشند.

رهبر انقلاب اسلامی تشکل­های دانشجویی را به پیگیری مستمر اهداف ذاتی جنبش دانشجویی فراخواندند و افزودند: کمک به حفظ وحدت ملی و «حضور و شرکت در پیکار همگانی ملت ایران با توطئه های بیگانگان» از جمله اهداف حقیقی تشکل­های دانشجویی است.

حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان در تبیین دلایل پیروزی انقلاب اسلامی به مصادره شدن جریان مشروطیت از جانب قدرت استعماری انگلیس و سر کار آمدن یک دیکتاتور خشن، بیرحم و وابسته اشاره کردند و افزودند: نهضت عظیم اسلامی به همت مردم و رهبریِ شخصیتی بی نظیر همچون امام راحل به پیروزی رسید و به وجود آمدن صبر و بصیرت در ملت، دو عامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی و ماندگاری آن شد.

ایشان تشکیل نظام جمهوری اسلامی را در ایران، پاسخی به نیاز تاریخی ملت ایران دانستند و تأکید کردند: یقیناً غیر از جریان اسلامی و دینی، هیچ جریان مبارز دیگری نمی توانست نظام سلطنتی وابسته به امریکا را از بین ببرد.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: موج عظیم ملی و حضور یکپارچه مردم در جریان انقلاب اسلامی نیز جز با انگیزه دینی و پیشوایی روحانیت و رهبری امام خمینی(ره) امکان­پذیر نبود.

حضرت آیت الله خامنه ای عامل اصلی ایستادگی سی ساله نظام جمهوری اسلامی ایران را در مقابل توطئه ها و فشارهای مختلف دشمن، هویت اسلامی نظام دانستند و در تبیین علت دشمنی عمیق و آشتی ناپذیر استکبار و در رأس آن آمریکا و شبکه جهانی صهیونیستی با نظام جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کردند: جمهوری اسلامی ایران نفی ها و اثبات هایی دارد که دلیل اصلی دشمنی ها نیز همین نفی ها و اثبات هاست.

ایشان در بیان نفی های جمهوری اسلامی تأکید کردند: نفی استثمار، نفی سلطه پذیری، نفی تحقیر ملت­ها از جانب قدرت های سیاسی دنیا، نفی وابستگی سیاسی، نفی نفوذ و دخالت قدرت های مسلط، و نفی سکولاریسم اخلاقی و اباحی گری، نفی های قطعی جمهوری اسلامی ایران هستند.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین در بیان اثبات های نظام اسلامی خاطر نشان کردند: اثبات هویت ملی و ایرانی، ارزش­های اسلامی، دفاع از مظلومان جهان، و تلاش برای فتح قله های علم و دانش، اثبات های جمهوری اسلامی ایران است که بر این اثبات ها پافشاری نیز می شود.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: اگر از این نفی ها و اثبات ها قدری کوتاه بیاییم، قطعاً دشمنی ها کم خواهد شد و اینکه می گویند جمهوری اسلامی ایران باید رفتار خود را عوض کند بدین معناست که از این نفی ها و اثبات ها دست بردارد.

ایشان با تأکید بر اینکه نظام اسلامی به هیچ وجه از این ویژگی ها کوتاه نخواهد آمد خاطر نشان کردند: نظام اسلامی در سی سال گذشته با ایستادگی بر این نفی ها و اثبات ها توانسته است علاوه بر مقاومت در برابر جبهه گسترده و بسیار مجهز دشمن، او را به عقب نشینی وادار کند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به وضع کنونی امریکا در منطقه خاورمیانه در مقایسه با پانزده سال گذشته افزودند: امریکا نسبت به گذشته، منفورتر، ذلیل تر و ناکام تر، و طرحهای امریکا در خاورمیانه به ویژه فلسطین، لبنان، عراق و افغانستان با شکست مواجه شده و جمهوری اسلامی ایران نیز که هدف اصلی بیشتر این طرح­ها بوده،‌ پیشروی کرده است.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند: این ایستادگی در مقابل دشمن و پیشروی در برخی زمینه ها،‌ نشان دهنده توانایی و اقتدار ذاتی نظام جمهوری اسلامی برای ماندگاری و جلوه هایی از ظرفیت بقای این نظام است.

ایشان حفظ این ظرفیت ماندگاری و ایستادگی را منوط به برخی شرایط دانستند و در تبیین آن به ساخت حقوقی و هویت اصلی نظام جمهوری اسلامی اشاره کردند و افزودند: ساخت حقوقی و رسمی نظام جمهوری اسلامی همان ارکان نظام، اعم از دولت، مجلس،‌ قوه قضاییه و بقیه دستگاه­ها، و انتخابات است که در قانون اساسی آمده، که البته حفظ آنها لازم است ولی برای ماندگاری حقیقی جمهوری اسلامی کافی نیست.

رهبر انقلاب اسلامی حفظ ساخت اصلی و هویت حقیقی نظام اسلامی را مهم­ترین وظیفه برشمردند و تأکید کردند: هویت حقیقی نظام در حکم روح، معنا و مضمون نظام است که حفظ ساخت حقوقی بدون حفظ این هویت حقیقی فایده‌ای ندارد.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: ساخت حقیقی و هویت اصلی نظام، آرمان­های جمهوری اسلامی یعنی عدالت، کرامت انسان، حفظ ارزش­ها، سعی برای ایجاد برابری و برادری،‌ اخلاق، و ایستادگی در مقابل نفوذ دشمن است.

ایشان تأکید کردند: اگر از اخلاق اسلامی دور شویم، اگر عدالت را فراموش کنیم، اگر مردمی بودن مسئولان کشور دست کم گرفته شود، اگر موضوع خدمت به مردم و فداکاری برای آنان از ذهن و عمل مسئولان حذف شود، اگر ساده زیستی و در سطح توده مردم بودن در ذهن مسئولان نباشد، و اگر به جای ایستادگی در مقابل دشمن، رودربایستی ها،‌ و ضعف های شخصی و شخصیتی بر روابط سیاسی و بین المللی مسئولان حاکم شود، در واقع بخش­های اصلی هویت جمهوری اسلامی از دست می رود و در چنین اوضاعی،‌ ساخت ظاهری نظام و پسوند اسلامی کاری از پیش نخواهد برد.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: باید بسیار مراقب بود تا این روح و سیرت نظام اسلامی از دست نرود به ویژه با توجه به اینکه تغییر سیرت و هویت واقعی، تدریجی و آرام است و توجه خیلی ها به آن جلب نمی شود و ممکن است افراد موقعی به خود بیایند که کار از کار گذشته باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای مهم­ترین مسئولیت دانشجویان را به عنوان چشم بینای طبقه روشن بین و روشنفکر جامعه، مراقبت از ظاهر و باطن نظام اسلامی و جلوگیری از انحراف آن دانستند و خاطر نشان کردند: در سی سال گذشته به ویژه در دو دهه پس از رحلت امام خمینی(ره) تلاش های فراوانی در زمینه های سیاسی، اخلاقی و اجتماعی برای تهی کردن نظام اسلامی از روح و هویت واقعی آن انجام شد که به لطف خداوند و هوشیاری مردم به نتیجه نرسید.

ایشان افزودند: در دوره ای شاهد بودیم که در مطبوعات ما به صورت رسمی و علنی جدایی دین از سیاست را تبلیغ می کردند و یا بالاتر از این،‌ به صراحت و آشکار از رژیم ظالم، جبار و سفاک پهلوی دفاع می شد.

رهبر انقلاب اسلامی تنها راه جلوگیری از بروز انحراف و پدید آمدن چنین مسائلی را برجسته کردن مرزهای اعتقادی، فکری و سیاسی، و شاخص های هویت اسلامی برشمردند و تأکید کردند: عدالت طلبی، ساده زیستی مسئولان، کار و تلاش مخلصانه، طلب و پویایی علمی بی وقفه، ایستادگی قاطع در مقابل طمع ورزی و سلطه بیگانگان، و دفاع شجاعانه از حقوق ملی شاخص های هویت اسلامی هستند.

حضرت آیت الله خامنه ای موضوع هسته ای را یکی از ده­ها نیاز کشور و از جمله موارد حقوق ملی دانستند و افزودند: دشمن بر این نقطه متمرکز شد اما ملت ایستادگی کرد و اگر ملت و مسئولان از این حق قطعی و روشن صرف نظر کنند، بدون تردید راه برای دست اندازی دشمن به دیگر حقوق ملت باز خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی عدالت و اجتناب از اشرافی گری را از شاخص های اصلی هویت اسلامی نظام دانستند و خاطر نشان کردند: در اوایل انقلاب، اجتناب مسئولان از اشرافی­گری، ارزش بود اما به تدریج ضعیف شد و امروز خوشبختانه مسئولان دولتی با ساده زیستی خود، اشرافی گری را در عمل، به عنوان ضد ارزش مطرح می کنند.

ایشان «تکریمِ جهاد و شهادت» و اعتماد به مردم و عقیده واقعی به مشارکت ملت را از دیگر شاخص های هویت اسلامی نظام برشمردند و افزودند: برخی اسم مردم را می‌آورند اما به "مشارکت"، اعتقادی حقیقی ندارند اما بنای جمهوری اسلامی بر اعتماد به مردم و اعتقاد عمیق به مشارکت آنهاست.

حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه تبیین شاخص های هویت حقیقی نظام به شجاعت و اعتماد به نفس مسئولان اشاره کردند و افزودند: اگر روزی در میان مسئولان کشور مسئولان بی­جرئت و ضعیفی همچون شاه سلطان حسین پیدا شوند، حتی اگر در میان مردم نیز شجاعت و آمادگی وجود داشته باشد، کار مملکت و جمهوری اسلامی تمام است چرا که مسئولان ترسو و مقهور، ملت­های شجاع را نیز به ملت­های ضعیف تبدیل می کنند.

ایشان ملت­های مسلمان را عمق استراتژیک جمهوری اسلامی خواندند و با اشاره به تبلیغات بی­وقفه امریکا برای ایجاد اختلاف میان ملت­های مسلمان با ملت ایران افزودند: با وجود این تلاش­ها، ملت­های مسلمان به جمهوری اسلامی به دیده احترام می نگرند چرا که حمایت از ملت­های مسلمان از جمله ملت مظلوم فلسطین از شاخص های هویت حقیقی نظام است و لازم است دانشجو و دانشگاهی در حفظ و برجسته کردن این مختصات حقیقی نظام، میدان دار باشند.

حضرت آیت الله خامنه ای در جمع بندی سخنانشان به ناکامی دشمنان در توطئه های سخت و نرم سی سال اخیر اشاره کردند و افزودند: اگر ملت و مسئولان از شاخص های هویت اسلامی نظام مراقبت کنند و همه مواظب باشیم که نظام از درون پوسیده نشود به فضل الهی، دشمن با همه توان و توطئه هایش نمی تواند هیچ آسیبی به این کشور وارد آورد.

رهبر انقلاب اسلامی تلاش بیشتر ملت به ویژه نسل جوان و دانشجو را برای دستیابی به اقتدار علمی و اقتصادی، مایه کمرنگ شدن توطئه های دشمنان خواندند و افزودند: روزی که عزت علمی و ملی این کشور فراهم شود، بیگانگان از ادامه توطئه بر ضد این ملت لایق و شایسته مأیوس می شوند و این روز بزرگ و درخشان در آینده روشن این ملت دور نخواهدبود.

ایشان همچنین با اشاره به افتخارات علمی و انقلابی دانشگاه علم و صنعت، تربیت نیروهای صالح، برجسته و مفید و حضور تأثیرگذار در عرصه های مختلف کشور را از ویژگی های این دانشگاه خواندند و افزودند: سردار بزرگ و «جاوید نشانِ» دفاع مقدس حاج احمد متوسلیان و نیز رئیس جمهور انقلابی، متعهد، کارآمد، فعال و شجاع کنونی از نمونه های بزرگ تربیت نیروهای برجسته در دانشگاه علم و صنعت به شمار می روند.

پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع دانشجویان و استادان دانشگاه علم و صنعت، دکتر جبل عاملی رئیس این دانشگاه با اشاره به سابقه هشتاد ساله دانشگاه علم و صنعت و افتخارات دانشجویان و فارغ التحصیلان این دانشگاه در طول سی سال گذشته در عرصه های علمی و دفاع از انقلاب اسلامی گفت: دانشگاه علم و صنعت دارای 370 عضو هیئت علمی و یازده هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراست ضمن آنکه این دانشگاه 104 شهید تقدیم انقلاب کرده است .

وی با اشاره به جایگاه علمی دانشگاه علم و صنعت به عنوان یکی از هشت دانشگاه مادر کشور افزود: ارتباط این دانشگاه با صنعت بسیار قوی است و توانایی علمی آن در حوزه های انرژی، محیط زیست، کامپوزیت، نانو، فناوری اطلاعات و هوا فضا در سطح جهانی است.

رئیس دانشگاه علم و صنعت همچنین بر لزوم تغییر نگاه به آموزش، ‌سرمایه گذاری بیشتر در فناوری، توجه جدی به جایگاه استادان و استاد محوری و زیر ساخت های پژوهشی و آزمایشگاهی تأکید کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای امروز همچنین با حضور در جمع استادان، پیشکسوتان و اعضای هیئت امنا و شورای دانشگاه علم و صنعت از زحمات آنان قدردانی کردند. در این نشست تعدادی از استادان دانشگاه علم و صنعت گزارش های کوتاهی از جایگاه و توانمندی های علمی و همچنین فضای معنوی این دانشگاه بیان کردند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در بدو ورود به دانشگاه علم و صنعت با حضور در مقبره شهدای گمنام دانشگاه،‌ ضمن قرائت فاتحه، برای آنان علوّ درجات مسألت کردند.