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۲۴ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۰۵

پیام تسلیت وزیر بهداشت به مناسبت درگذشت دکتر میرشمسی

پیام تسلیت وزیر بهداشت به مناسبت درگذشت دکتر میرشمسی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ارسال پیامی درگذشت دکتر میرشمسی تنها دارنده نشان درجه یک پژوهش کشور را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام دکتر لنکرانی آمده است: این مرد بزرگ حیات پر برکت خویش را با خدمت صادقانه به مردم ایران مرز و بوم جاودانه ساخت.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه این پیام با بیان این مطلب که خدمات مرحوم دکتر میر شمسی در ایمن سازی کودکان و زنان و تلاش او در توانمند سازی کشورمان در عرصه تولید واکسن و دارو هرگز از یاد نمی رود، افزوده است: بی شک این شخصیت ممتاز به عنوان تنها دارنده نشان درجه اول پژوهش، مصداق بارزی از توام سازی تلاش مجدانه علمی با خدمت رسانی خالصانه به محرومین است.

کد مطلب 800579

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