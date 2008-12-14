پیام تسلیت وزیر بهداشت به مناسبت درگذشت دکتر میرشمسی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام دکتر لنکرانی آمده است: این مرد بزرگ حیات پر برکت خویش را با خدمت صادقانه به مردم ایران مرز و بوم جاودانه ساخت.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه این پیام با بیان این مطلب که خدمات مرحوم دکتر میر شمسی در ایمن سازی کودکان و زنان و تلاش او در توانمند سازی کشورمان در عرصه تولید واکسن و دارو هرگز از یاد نمی رود، افزوده است: بی شک این شخصیت ممتاز به عنوان تنها دارنده نشان درجه اول پژوهش، مصداق بارزی از توام سازی تلاش مجدانه علمی با خدمت رسانی خالصانه به محرومین است.