آموزش و پرورش باید از برخی رفتارهای سنتی فاصله بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عزیزی عصر امروز در یکصدمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان شیراز افزود: این مجموعه باید نگاه نو و جدیدی را به جامعه تحت مدیریتی و مخاطب خود داشته باشد و شرط تحقق این امر نیز پرهیز از اعمال برخی رفتارهای سنتی است.

وی ضمن تاکید بر توانمند سازی معلمین نیز بیان کرد: اگر آموزش و پرورش بخواهد به بلندای افتخار برسد باید توانمند و غنی سازی معلمین را در این مجموعه به عنوان یک اصل پیگیری کند.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان شیراز، اولویت بخشی به حوزه پرورشی را نیز حائز اهمیت خواند و افزود: جامعه اسلامی نیازمند تربیت انسانهایی است که بتوانند در این مسیر گام بردارند اما ما در مقطعی از گذشته شاهد حذف این مجموعه شدیم که این راه درستی نبود.

عزیزی بر توزیع عادلانه اعتبارات نیز با توجه به نیاز نواحی آموزش و پرورش شهرستان شیراز تاکید کرد و افزود: شورای آموزش و پرورش از ابتدای شورای کار خود یک نگاه عمیق و کلان را برای خود ترسیم کرد، نگاه عمده و اساسی این شورا ضمن ایجاد هماهنگی و بستر مناسب، کمک و یاری رساندن به آموزش و پرورش در همه جنبه ها بوده، این درحالیست که طی چندین سال اخیر با این نوع نگاه توانستیم این بار سنگین را با همکاری سایر دستگاه ها به سر منزل مقصود رساندیم.

وی همچنین یادآور شد: در شورای آموزش و پرورش شهرستان شیراز تصمیماتی اتخاذ شد که بتوان آموزش و پرورش را از اقدامات حاشیه ای و موضوعاتی که بی جهت به آن فشار می آورد دور کنیم.