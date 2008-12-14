کلنگ طرح توسعه ای فضای نمایشگاه بین المللی مشهد زده شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در مراسم افتتاحیه این طرح توسعه ای که قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی و استاندار خراسان رضوی نیز در آن حضور داشتند حجت الاسلام حاج علی اکبری با ابراز خشنودی از اقدامات توسعه ای در این مجموعه کلنگ اجرایی این طرح را که دومین طرح توسعه ای در دولت نهم بود بر زمین زد.

محمد جواد محمدی زاده در این مراسم در خصوص راه اندازی این سالن نمایشگاهی اظهار داشت: طرح علمی و فنی این سالن به اتمام رسیده و این سالن در راستای اهداف توسعه فضایی نمایشگاهی مشهد مقدس در یک برنامه یکساله در فضایی به وسعت 5 هزار متر مربع ساخته می شود.

وی به مبلغ پیش بینی شده برای اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: برای اجرای این طرح 35 میلیارد ریال سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: از ابتدای دولت نهم فضای نمایشگاهی مشهد مقدس 3 برابر افزایش یافته و نمایشگاه مشهد از لحاظ وسعت فضایی نمایشگاهی بعد از تهران مقام دوم کشور را دارد.

وی در ادامه افزود: حدود سه سال پیش فضای نمایشگاهی حدود 10 هزار متر مربع بود و الان با افتتاح این سالن فضای نمایشگاهی به 30 هزار متر مربع افزایش خواهد یافت.

محمدی زاده همچنین فعالیت نمایشگاه مشهد و حضور در نمایشگاههای اختصاصی خارجی را حائز رتبه ممتاز دانست و افزود: نمایشگاه بین المللی مشهد از ظرفیتهای بسیار ارزشمند این منطقه از کشور می باشد که با کار علمی و با استاندار سازی از پشتوانه خوبی برخوردار است.

محمدی زاده برنامه های آینده توسعه اقتصادی این مجموعه را جذب مشارکت بخش خصوصی ذکر کرد و گفت: نظر ما این است که فضای موجود را به چندین برابر حال حاضر افزایش دهیم و باید از طرفی حضور خراسان را در نمایشگاه بین المللی داخلی و خارجی پررنگتر از قبل کنیم و از طرفی جنبه های پشتیبانی نمایشگاه نیز باید در نظر گرفته شود که ساخت هتل و سالن همایشها از آن جمله هستند و مراکز نمایشگاهی نباید صرفا محل عرضه باشد و باید تمام سرویسهای امر صادرات و واردات در این مجموعه برقرار باشد.

سید محمد سیدی مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد نیز در این مراسم افزود: اعتبار ساخت این سالن را باید از محل های مختلف از جمله وام، افزایش سرمایه سهام داران، درآمدهای نمایشگاهی و مشارکت بخش خصوصی تامین کنیم.

نائب رئیس انجمن نمایشگاههای کشور تصریح کرد: تمام نمایشگاه های کشور باید بتوانند با برنامه ریزی به سطحی از امکانات جهانی برای ارائه خدمات استاندارد به مخاطبان دست یابند.