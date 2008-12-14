تقویت اقتصاد محلی از مزیتهای حضور توریسم است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، عزیزالله سیفی، عصر امروز در جمع خبرنگاران از توریسم به عنوان ابزاری نیرومند در توسعه اقتصادی کشور یاد کرد و اظهار داشت: ایجاد ارتباط میان توریسم و میراث فرهنگی می تواند از سطح اقتصادهای محلی فراتر رود و گنجینه های فرهنگی را از یک حوزه محدود محلی، کاملا جهانی کند.

سیفی با بیان اینکه گردشگری در حوزه میراث فرهنگی می تواند منبع آثار چشمگیر اقتصادی در سطح اقتصادهای محلی باشد، عنوان کرد: مناقع اقتصادی حاصل از این فعالیتها نظیر مشاغل و تجارتهای تازه و افزایش ارزشهای افزوده سبب شده است که جنبه مادی توریسم کمتر اما نتایج آن به همان اندازه اهمیت یابد.

این مسئول یادآور شد: برنامه مدیریت توریسم اگر صحیح باشد، می تواند سبب ارتقا و رشد غرور ملی شود و به همان اندازه سبب رشد کار و فعالیتهای مردم برای رشد صنعت گردشگری در منطقه خودشان شود.

وی همچنین بر نقش موثر جوانان در گسترش صنعت گردشگری تاکید کرد و ادامه داد: صنعت جهانگردی همواره در پی ایجاد فرصتهایی برای جذب افراد بیکار به ویژه جوانان هر جامعه ای است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی یزد ادامه داد: در نار ایجاد صنعت گردشگری در جامعه، جوانان نیز متقابلا می توانند تاثیر بسیاری در روند پیشرفت این صنعت داشته باشند.

سیفی افزود: بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگری (wto) طی چند سال اخیر، مسافرت جوانان، بیشترین سهم را در گسترش صنعت گردشگری داشته است و مسافرت آنها 20 درصد از گردشگری بین المللی را تشکیل داده است.

وی خاطرنشان کرد: هنگامی که جامعه ای میراث فرهنگی خود را به توریستها عرضه می کند، مسئله حفاظت و حمایت از این میراث نقطه اصلی و اساسی این فعالیت است و فرهنگ سازی به ویژه در بین نسل جوان می تواند تاثیر چشمگیری در این زمینه داشته باشد.