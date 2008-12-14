تاریخ دفاع مقدس زبانزد همه قرون و اعصار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، رئیس مجلس خبرگان رهبری عصر امروز در یادواره سرلشکر پاسدار محمد حسن قاسمی طوسی و 181 شهید منطقه دشت نکا در جمع مردم این مناطق در روستای "طوس کلا" افزود: به خاطر رشادتها، ایثارگریها، مردانگیها و فداکاریهای سربازان دلاور این خطه از ایران اسلامی بوده که مازندران به خطه قهرمان پرور و شهید پرور تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: شهدا حادثه ای بس عظیم در تاریخ انقلاب اسلامی پدید آورده که این رشادتها در تاریخ جهان به عنوان افتخاری جاویدان برای ملت ایران خواهد بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه افتخار امروز ایران به خاطر شهدا و حضور پرشور خانواده های آنهاست، تصریح کرد: شهدای کشور سرمایه های تاریخی و اسطوره های واقعی عشق، ایثار، شهادت و از خودگذشتگی بودند.

هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه شهید واژه ای برگزیده و مورد وثوق خداوند باری تعالی است یادآور شد: اگر چه خون شهیدان برای خانواده او داغدار است ولی افتخار آن از رنجش دوری شهید بسیار بالاتر است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دشمن همچنان به دنبال کمرنگ کردن حضور مردم در صحنه های تاریخی کشور است اظهار داشت: هنوز هم دشمن در صدد پیگیری خصومتهایی است که از دوران انقلاب و جنگ تحمیلی برای ملت ایران در نظر گرفته است.

وی با تقدیر از حضور مردم "طوس کلا" برای بزرگداشت آرمانهای خون پاک شهدا اظهار داشت: مادامی که عاشورا در تاریخ اسلام زنده است خون پاک شهید در جهان روشن و جاودان است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ملت بزرگ ایران در طول دوران انقلاب و دفاع مقدس توانسته 200 هزار شهید را تقدیم اسلام و انقلاب کند خاطرنشان کرد: مازندران توانسته با پرورش فداکاران بزرگی چون سردار شهید طوسی نقش عظیمی را در انقلاب اسلامی ایران ایفا کند.

هاشمی رفسنجانی افزود: مازندران در تمام تاریخ خود یکی از مراکز مهم تسخیرناپذیر ایران بوده است و خداوند همه نعمتهایش را به این نقطه از زمین عطا کرده است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری همچنین به شکل گیری حکومت علویان در استان مازندران در دوران اسلام اشاره کرد و گفت: غیرت، حمیت، مردانگی و رشادت مردم مازندران در ایران زبانزد است.

وی با بیان اینکه مردم مازندران همیشه ثابت قدم، مرید و عاشق اهل بیت بودند یادآور شد: در سفرهایم به هر یک از نقاط دور افتاده و روستاهای محروم کشور شاهد رشادت، مردانگی، صبوری و پایداری عظیم ملت ایران هستم و این امر هر بار برای بنده واضح تر می شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به نقش مردم مازندران پس از انقلاب و حضور آنان در صحنه های مختلف حماسی و عبادی اشاره کرد و گفت: مردم مازندران اکنون نیز تامین کننده تغذیه بیشتر مردم نقاط کشور هستند.

وی با بیان اینکه مازندران به واسطه طبیعت سبز خود همچنان از فقر صنعتی رنج می برد افزود: مسئولین باید توجه خود را نسبت به آبادانی و افزایش اشتغال این خطه از کشور بیشتر کنند.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به افتتاح تنها یک سد برای تامین آب کشاورزی مردم روستاهای استان در دوران سازندگی اظهار داشت: متاسفانه از آن دوران تا کنون مشکل تامین آب کشاورزی مردم استان در فصل شالیزاری و فقدان سدهای مورد نیاز رفع نشده است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری همچنین به پیشنهادی مربوط به احداث کانال آبهای سطحی از آستارا تا ترکمن صحرا در دوران سازندگی اشاره کرد و گفت: در صورتی که مسئولین بتوانند این طرح را در استانهای شمالی پیاده سازی کنند بسیار از مشکلات مربوط به منابع آبی استان رفع خواهد شد.

آیت الله نورالله طبرسی نماینده ولی فقیه در مازندران نیز ضمن خیر مقدم به رئیس مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: ایشان از مفسران قدیمی هستند که از مهدویت و شیعه علی (ع) در جهان دفاع کرده است.

به گفته وی هاشمی شخصیت ارزنده جهانی، فرد متفکر جهان اسلام، مردی با دیانت، شجاعت و جسارت بوده و همچنان با تبعیت از رهبری و عشق ورزیدن به رهبری در راستای سازندگی و آبادانی ایران اسلامی تلاش دارد.

مازندران در طول انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 10 هزار شهید و 30 هزار جانباز را تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.