اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه ساعت 18 پخش میشود و با اهالی هنر درباره راه حلها جهت جلوگیری از تخریب احتمالی تئاتر شهر گفتگو میشود.
ـ برنامه "گفتگوی روز" دوشنبه 25 آذر ساعت 18 در رادیو گفتگو با تحولات غزه و محاصره آن میپردازد.
ـ سایت جدید رصدخانه ملی در رادیو جوان معرفی میشود. خسروشاهی رئیس هیات علمی و اجرایی رصدخانه ملی در طی ارتباطی تلفنی، سایت جدید رصدخانه ملی را برای اولین بار در برنامه کاوشگر 22 معرفی میشود.
ـ برنامه "صدای راهبران" سهشنبه 26 آذر ساعت 17:15 از رادیو ایران پخش میشود.عباس محمود آبادی معاون دفتر ایمنی و ترافیک ساز مان حمل و نقل جادهای نکات ایمنی را مطرح میکند. سعید توکلی و سعیده سلطانی گویندگان این برنامه است.
ـ برنامه "فرارو" کاری از گروه فرهنگ و تمدن شبکه صدای آشنا است که 25 آذر به توسعه و پیشرفت ایران در حوزههای مختلف میپردازد.
ـ برنامه "نغمههای ماندگار" 25 آذر از شبکه صدای آشنا پخش میشود. این برنامه هنرمندان عرصه موسیقی دوره معاصر ایران از دوره قاجار تا امروز را معرفی میکند.
ـ برنامه "از میان گفتهها" 25 آذر در شبکه صدای آشنا اهم سخنرانیهای محافل ادبی و هنری پخش میشود.
ـ برنامه "مجله توسعه" 25 آذر با رویکرد اقتصادی، سیاسی، نظامی و علمی از شبکه جهانی صدای آشنا پخش میشود.
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