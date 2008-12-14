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۲۴ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۱۲

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "گفتگوی روز" سه‌شنبه 26 آذرماه در رادیو گفتگو به مشکلات اخیر ساختمان تئاتر شهر می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه ساعت 18 پخش می‌شود و با اهالی هنر درباره راه حل‌ها جهت جلوگیری از تخریب احتمالی تئاتر شهر گفتگو می‌شود.

ـ برنامه "گفتگوی روز" دوشنبه 25 آذر ساعت 18 در رادیو گفتگو با تحولات غزه و محاصره آن می‌پردازد.

ـ سایت جدید رصدخانه ملی در رادیو جوان معرفی می‌شود. خسروشاهی رئیس هیات علمی و اجرایی رصدخانه ملی در طی ارتباطی تلفنی، سایت جدید رصدخانه ملی را برای اولین بار در برنامه کاوشگر 22 معرفی می‌شود.

ـ برنامه "صدای راهبران" سه‌شنبه 26 آذر ساعت 17:15 از رادیو ایران پخش می‌شود.عباس محمود آبادی معاون دفتر ایمنی و ترافیک ساز مان حمل و نقل جاده‌ای نکات ایمنی را مطرح می‌کند. سعید توکلی و سعیده سلطانی گویندگان این برنامه است.

ـ برنامه "فرارو" کاری از گروه فرهنگ و تمدن شبکه صدای آشنا است که 25 آذر به توسعه و پیشرفت ایران در حوزه‌های مختلف می‌پردازد.

ـ برنامه "نغمه‌های ماندگار" 25 آذر از شبکه صدای آشنا پخش می‌شود. این برنامه هنرمندان عرصه موسیقی دوره معاصر ایران از دوره قاجار تا امروز را معرفی می‌کند.

ـ برنامه "از میان گفته‌ها" 25 آذر در شبکه صدای آشنا اهم سخنرانی‌های محافل ادبی و هنری پخش می‌شود.

ـ برنامه "مجله توسعه" 25 آذر با رویکرد اقتصادی، سیاسی، نظامی و علمی از شبکه جهانی صدای آشنا پخش می‌شود.

کد مطلب 800597

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