پایان دومین جشنواره تولیدات مراکز حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد در این آئین با حضور مسئولان فرهنگی هنری و هنرمندان سراسر کشور از 140 برگزیده رشته‌های فیلم، نمایش، تجسمی، ادبیات، نشریات و نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای تقدیر می‌شود.

این آئین به علت کثرت برگزیدگان در دو نوبت صبح و عصر برگزار و در نوبت صبح ساعت 10 از برگزیدگان رتبه‌های دوم و سوم و در نوبت عصر ساعت 18 از برگزیدگان رتبه‌های اول تجلیل می‌شود.

- نشست نور، صدا، دوربین، خنده با نمایش و نقد فیلم سینمایی "سوپ اردک" برادران مارکس ساعت 16 دوشنبه 25 آذرماه در سالن شماره 2 تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود.

در این نشست حمیدرضا صدر و سعید قطبی‌زاده پس از نمایش فیلم آن را نقد و بررسی می‌کنند. نشست نور، صدا، دوربین، خنده به کوشش دفتر طنز حوزه هنری برگزار می‌شود.