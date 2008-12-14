پایان دومین جشنواره تولیدات مراکز حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد در این آئین با حضور مسئولان فرهنگی هنری و هنرمندان سراسر کشور از 140 برگزیده رشتههای فیلم، نمایش، تجسمی، ادبیات، نشریات و نرمافزارهای چندرسانهای تقدیر میشود.
این آئین به علت کثرت برگزیدگان در دو نوبت صبح و عصر برگزار و در نوبت صبح ساعت 10 از برگزیدگان رتبههای دوم و سوم و در نوبت عصر ساعت 18 از برگزیدگان رتبههای اول تجلیل میشود.
- نشست نور، صدا، دوربین، خنده با نمایش و نقد فیلم سینمایی "سوپ اردک" برادران مارکس ساعت 16 دوشنبه 25 آذرماه در سالن شماره 2 تالار اندیشه حوزه هنری برگزار میشود.
در این نشست حمیدرضا صدر و سعید قطبیزاده پس از نمایش فیلم آن را نقد و بررسی میکنند. نشست نور، صدا، دوربین، خنده به کوشش دفتر طنز حوزه هنری برگزار میشود.
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