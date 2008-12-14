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۲۴ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۴۴

پایان دومین جشنواره تولیدات مراکز حوزه هنری

پایان دومین جشنواره تولیدات مراکز حوزه هنری

آئین اختتامیه دومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری دوشنبه 25 آذرماه در تالار اندیشه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد در این آئین با حضور مسئولان فرهنگی هنری و هنرمندان سراسر کشور از 140 برگزیده رشته‌های فیلم، نمایش، تجسمی، ادبیات، نشریات و نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای تقدیر می‌شود.

این آئین به علت کثرت برگزیدگان در دو نوبت صبح و عصر برگزار و در نوبت صبح ساعت 10 از برگزیدگان رتبه‌های دوم و سوم و در نوبت عصر ساعت 18 از برگزیدگان رتبه‌های اول تجلیل می‌شود.

- نشست نور، صدا، دوربین، خنده با نمایش و نقد فیلم سینمایی "سوپ اردک" برادران مارکس ساعت 16 دوشنبه 25 آذرماه در سالن شماره 2 تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود.

در این نشست حمیدرضا صدر و سعید قطبی‌زاده پس از نمایش فیلم آن را نقد و بررسی می‌کنند. نشست نور، صدا، دوربین، خنده به کوشش دفتر طنز حوزه هنری برگزار می‌شود.

کد مطلب 800605

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