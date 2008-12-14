نواندیشی دینی نیاز اساسی جامعه ماست

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی نواندیشی دینی ساعت 8:30 امروز در سالن شهید بهشتی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی آغاز به کار کرد.



حجت‌الاسلام و المسلمین یوسف زاده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در ابتدای این همایش ضمن تبریک عید غدیر خم و مصادف شدن آن با سالگرد وحدت حوزه و دانشگاه، یاد و خاطره شهید بزرگوار دکتر مفتح را بعنوان بنیانگذار این روز گرامی داشت.

وی اظهار امیدواری کرد: برگزاری اینگونه همایشها آثار و برکات ملی و کشوری در بر داشته باشد و از آنچه در این همایش بهره می‌گیریم استفاده زیاد و بهینه برده و بتوانیم توشه ای در این راه برداریم.

وی برگزاری این همایش را در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری دانست؛ که در نشستی که با رؤسای دانشگاه های کشور و مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها داشتند، نیاز جامعه را نو اندیشی خوانده و تأکید داشتند آنچه را که داریم منطبق با زمان و مکان کنیم و با علوم ترجمه ای برخورد نکنیم.

سپس دکتر حشمت زاده دبیر علمی این همایش به ارایه گزارشی پیرامون نحوه برگزاری پرداخت.

همایش نواندیشی دینی با سخنرانی حجت‌الاسلام رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون "چیستی نواندیشی دینی" رسمأ افتتاح شد.

حجت الاسلام و المسلمین رشاد با بیان این مطلب که ترکیب ها و معادل های مختلف برای ارایه یک منظور و کلمات متقارن به جای هم بکار می روند ولی تفاوت ماهوی با هم دارند؛ اصلاح دینی، نوگرایی دینی، احیاء تفکر دینی، نوفهمی دینی، تجدید دینی، نو اندیشی دینی، نظریه پردازی دینی و روشنفکری دینی را از جمله کلماتی خواند که گاه به جای هم بکار می روند. وی در ادامه به تشریح ، توضیح و موارد کاربرد هر کلمه پرداخت.