سازمانی خاص برای ساماندهی فعالیتهای قرآنی وجود ندارد

عیسی خورشیدی در حاشیه مسابقات قرآنی استانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهر کیان، اظهار داشت: متاسفانه ارگان و سازمانی که متولی خاص کار قرآنی باشد وجود ندارد و هنوز حرکتی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی به حمایت مسئولان و مدیران و ایجاد برنامه های قرآنی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: مسئولان در مرحله نخست به دنبال این باشند که خانواده ها را قرآنی کنند.

خورشیدی به نقش بارز و مهم خانواده ها برای فرهنگسازی قرآنی اشاره کرد و بیان داشت: فرهنگسازی را باید از خانواده ها شروع کنیم تا بتوانیم جامعه ای قرآنی داشته باشیم.

وی همچنین افزود: فرهنگسازی قرآن در مناطق استان خیلی ضعیف انجام می شود.

وی تعداد شرکت کننده های قرآنی استانی در مسابقات را نسبت به جمعیت استان خیلی کم عنوان کرد و افزود: تعداد شرکت کننده های جدید در این مسابقات بسیار اندک است.

"عیسی خورشیدی" تاکنون شش بار به عنوان نماینده قرآنی در مسابقات بین المللی شرکت کرده است و سه بار رتبه نخست را به دست آورده است.