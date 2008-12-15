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۲۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۴۹

موتورسیکلت دنده ای برقی خودشارژ در مشهد به نمایش درآمد

موتورسیکلت دنده ای برقی خودشارژ در مشهد به نمایش درآمد

مشهد - خبرگزاری مهر: یک مخترع مشهدی با ساخت موتورسیکلت دنده ای برقی خودشارژ با قابلیت 100 کیلومتر سرعت در ساعت و 12 اسب بخار قدرت، ششمین اختراع خود را به ثبت رساند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد موسی الرضا نجمی عصر امروز در حاشیه نمایشگاه جشنواره نوآوری و شکوفایی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: این وسیله با یک بار شارژ باطری به مدت 45 دقیقه حدود 200 کیلومتر مسافت را طی می کند.

وی اظهار داشت : تاکنون شش اختراع دیگر را به ثبت رسانده که از جمله آن می توان به ساخت الکتروموتور 3 فاز، الکتروموتور تک فاز با ولتاژ متغیر، ساخت قایق تند روی برقی بدون صدا و آلودگی برای مناطق جنگی، ساخت ویلچیر کنترل از راه دور دو منظوره و غیره اشاره کرد.

این مخترع مشهدی تصریح کرد:  این طرح که ماکت آن در نمایشگاه نوآوری، شکوفایی، پژوهش و فناوری خراسان رضوی به منظور معرفی و آشنایی بیشتر به نمایش درآمده است.

نجمی تاکید کرد: در این طرح برق با همان قدرت کار می کند اما خطر برق گرفتگی را ندارد چرا که تنها به وسیله الکتروموتور ولتاژ را پایین آورده ایم.

وی با بیان اینکه مشابه این موتور هنوز در دنیا ساخته نشده است، خواهان حمایت مالی از طرح خود شد.

این مخترع مشهدی اظهار داشت: از برق DC (باطری) تبدیل به AC (سه فاز) می شود، لذا خطر ناشی از برق گرفتگی در آن وجود ندارد و با ساخت الکتروموتور 3 فاز با ولتاژ پایین توانستیم خطر ناشی از برق گرفتگی را نیز از بین ببریم.

وی افزود: به دلیل کمبود بودجه تنها موفق به ساخت نمونه اولیه شده ایم که بیش از دو سال صرف تحقیق و پژوهش در رابطه با این طرح شده است.

موتورسیکلت برقی خودشارژ این مخترع مشهدی در نمایشگاه نوآوری، شکوفایی، پژوهش و فناوری که از 23 تا 27 آذرماه در مشهد مقدس برپاست، به عنوان یکی از طرح های شرکت کننده در جشنواره به معرض دید عموم علاقمندان قرار گرفته است.

کد مطلب 800615

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