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۲۴ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۰۲

گزارش مراسم اختتامیه /

برگزیدگان ششمین دوره کتاب فصل معرفی شدند

برگزیدگان ششمین دوره کتاب فصل معرفی شدند

مراسم اختتامیه ششمین دوره کتاب فصل که عصر امروز در تالار فردوسی دانشگاه تهران برگزار شد با معرفی برگزیدگان خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، برندگان این مراسم که از میان هزار و 174  و توسط  سه هزار داور در 60 گروه داوری برگزیده شده بودند به شرح زیر معرفی شدند:

دین (حوزه کلام):  "امام مهدی (عج)، موجود موعود" تالیف: آیت‌الله جوادی آملی، تحقیق و تنظیم سیدمحمدحسن مخبر

علوم اجتماعی(علوم سیاسی) : "رهیافت و روش در علوم سیاسی" به اهتمام عباس منوچهری، با همکاری: محمدرضا تاجیک، سیدعلیرضا حسینی بهشتی، مسعود کوثری، صادق حقیقت و محمود نجاتی

علوم اجتماعی (حسابداری) : "تاریخ حسابداری" نوشته اوسامو کوجیما، ترجمه: سیدمحمد میرتونی و حسین رحیمی‌آزاد

علوم اجتماعی( زبانشناسی): "تاریخ زبان‌شناسی" تالیف: پیتر سورن، ترجمه علی محمد حق‌شناس

علوم اجتماعی( زبانشناسی، گویشهای محلی): واژنامه گویش باستانی سمنانی، تالیف محمدحسن جواهری و پرویز پژوم شریعتی

علوم اجتماعی( زبانشناسی، زبان عربی): "فرهنگ فارسی _ عربی" تالیف عنایت‌الله فاتحی‌نژاد

علوم خالص (ریاضی): "حساب دیفرانسیل و انتگرال" نوشته سیاوش شهشهانی 

علوم کاربردی (مهندسی کشاورزی): "فرهنگ رستنی‌های ایران" تالیف هادی کریمی

هنر(معماری): "مدیریت پروژه" نوشته کتی شوالب، ترجمه محمود گلابچی

 کودک ‌و نوجوان( داستان ایرانی): "ماشین قشنگ‌ من کاهو" نوشته آتوسا صالحی 

 کلیات: "میراث فرهنگی ایرانیان" تالیف زهره پریرخ

 همچنین  تقدیرشدگان ششمین دوره کتاب فصل به این شرح معرفی شدند:

فلسفه و روان‌شناسی(فلسفه اسلامی): "ابن ‌سینا و تمثیل عرفانی" تالیف هانری کربن، ترجمه انشاء‌الله رحمتی

فلسفه و روان‌شناسی(فلسفه غرب، تالیف) گفتارهایی در پدیدار‌شناسی هنر، تالیف محمود خاتمی

فلسفه و روان‌شناسی(فلسفه غرب، ترجمه): "درسایه آینده؛ تاریخ اندیشه مدرنیته" تالیف سون اریک لیدمن، ترجمه سعید مقدم

دین (سیره معصومین (ع) ): "امامان شیعه و وحدت اسلامی" تالیف علی آقانوری

دین( کلام ، تصحیح): "الافاده فی تاریخ الائمه الساده" تالیف ابوطالب یحیی‌ بن حسین هارونی، تصحیح و تحقیق محمدکاظم رحمتی

دین(ادیان دیگر): "شمنیسم، تالیف میرچا الیاده" ترجمه محمدکاظم مهاجری

علوم اجتماعی: "به من دروغ نگو؛ گزارشهایی تاریخساز از روزنامه‌نگاران کاوشگر" به کوشش جان پیلجر، ترجمه مهرداد (خلیل) شهابی و میرمحمود نبوی

علوم اجتماعی (علوم سیاسی): "اندیشه‌ سیاسی اسلام در سده‌های میانه" تالیف اروین آی.جی روزنتال، ترجمه علی اردستانی

علوم اجتماعی (اقتصاد): "سیاستهای مالی و نقش آن در نظام اسلامی" نوشته منذر قحف، ترجمه مهدی لطیفی

علوم اجتماعی(حقوق): "داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی" تالیف احمد امیرمعزی

علوم اجتماعی( آمار): "اطلس آمار و احتمال" تالیف سیدمحمد کاظم نایینی

زبان( زبان‌شناسی): "نشانه‌شناسی چیست؟" نوشته یورگن دینس یوهان‌سون و سوند اریک لارسن، ترجمه علی میرعمادی

علوم خاص (فیزیک): "نورشناسی و مبانی فیزیک کوانتومی" تالیف دیوید هالیدی و دیگران، ترجمه عبدالحسن بصیره و ابراهیم کریمی

علوم خالص( زمین‌شناسی): " سنگ‌های کربناتی" تالیف همایون مطیعی

علوم خالص(علوم کاربردی، پزشکی): "تغذیه و عوامل خطر در پاتوژنزآترواسکلروز" تالیف گروه نویسندگا(مجید غیور مبرهن، محسن موهبتی، محسن عظیمی‌نژاد، سیدمحمدرضا کاظمی بجستانی، هانیه یاقوتکار، بهاره حسنخانی و فاطمه مودودی)

علوم خالص(مهندسی برق، تالیف): "مقدمه‌ای بر برق، الکترومغناطیس و الکترونیک" تالیف: رابرت بویل اشتاد و لوئیس نشلسکی، ترجمه: مسعود دوستی و مرتضی رحمانی

علوم خالص(مهندسی برق، ترجمه): " کنترل حرکت توسط DSP" تالیف حمید تولیت و استیون کمپبل" ترجمه جعفر میلی منفرد، کاوه ملکیان بروجنی، عباس غایبلو

علوم خالص( کامپیوتر): "پایگاه داده‌های شی‌‌گرا و شی‌رابطه" تالیف سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی

علوم خالص( مهندسی صنایع): "برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP)" تالیف: مری سامر، ترجمه رسول شفائی و نورالدین دبیری

علوم خالص(مهندسی مکانیک): سازه‌های مکانیکی (تیر، ورق و پوسته) تالیف محمود شاکری، اکبر علی‌بیگلو و محمد محمدی‌اقدم

 هنر(هنرهای تجسمی): "هنر مدرنیسم" تالیف ساندرو بکولا، ترجمه رویین پاکباز، احمد‌رضا تقاء، هلیا دارابی، فرخ فولادوند، کامبیز موسوی و فیروزه مهاجر

هنر(موسیقی): "دانستنی‌های علمی موسیقی" تالیف مصطفی کمال‌ پورتراب

هنر(سینما): "سالواتوره جولیانو" نوشته فرانچسکو رزی، ترجمه آنتونیا شرکا

ادبیات(ادبیات داستانی معاصر): "خاله‌بازی" نوشته بلقیس سلیمانی

ادبیات (شعر معاصر): "صف عاشقان تمامی ندارد" سروده کریم رجب‌زاده

ادبیات( زبان‌های دیگر): دختر پرتقالی، نوشته یاستین گوردر، ترجمه مهرداد بازیاری

ادبیات(کودک و نوجوان، شعر کودک):"مجموعه قصه‌های بچه جون (من اومدم به دنیا و می‌خوام یه دکتر بشم)" سروده بنفشه رسولیان بروجنی

ادبیات (کودک و نوجوان، شعر نوجوان): "نوآوری این است: منظومه‌ای درباره‌ نوآوری و شکوفایی" سروده یحیی علوی‌فرد

ادبیات (کودک و نوجوان،داستان ترجمه): مجموعه خفاش کوچولو (بال نقره‌ای، بال آفتابی، بال آتشین)، نوشته‌: کنت اپل، ترجمه: ملیحه محمدی

دین (گروه کودک): "سفر به خیر محسن و 1+6" نوشته: محمدتقی اختیاری

دین (گروه نوجوان): "بهترین پرهیزگاران: زندگی‌نامه امام سجاد (ع)" تالیف محمد ناصری

علوم و فنون(کودک و نوجوان، تالیف): کاوش در فضا، تهیه‌کننده موسسه رها، راهبرد فردا، ویراستار علمی روابط عمومی سازمان فضایی ایران

علوم و فنون(کودک و نوجوان، ترجمه): ثروت‌های طبیعی زمین، تالیف یان گراهام، ترجمه مجید عمیق

 به هر یک از برگزیدگان این جایزه 5 سکه بهار آزادای اهداء شد. در این دوره نیز مثل دو دوره قبل در رشته ادبیات هیچ اثری به عنوان اثر برتر شناخته نشد.

کد مطلب 800616

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