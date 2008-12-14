برگزیدگان ششمین دوره کتاب فصل معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برندگان این مراسم که از میان هزار و 174 و توسط سه هزار داور در 60 گروه داوری برگزیده شده بودند به شرح زیر معرفی شدند:
دین (حوزه کلام): "امام مهدی (عج)، موجود موعود" تالیف: آیتالله جوادی آملی، تحقیق و تنظیم سیدمحمدحسن مخبر
علوم اجتماعی(علوم سیاسی) : "رهیافت و روش در علوم سیاسی" به اهتمام عباس منوچهری، با همکاری: محمدرضا تاجیک، سیدعلیرضا حسینی بهشتی، مسعود کوثری، صادق حقیقت و محمود نجاتی
علوم اجتماعی (حسابداری) : "تاریخ حسابداری" نوشته اوسامو کوجیما، ترجمه: سیدمحمد میرتونی و حسین رحیمیآزاد
علوم اجتماعی( زبانشناسی): "تاریخ زبانشناسی" تالیف: پیتر سورن، ترجمه علی محمد حقشناس
علوم اجتماعی( زبانشناسی، گویشهای محلی): واژنامه گویش باستانی سمنانی، تالیف محمدحسن جواهری و پرویز پژوم شریعتی
علوم اجتماعی( زبانشناسی، زبان عربی): "فرهنگ فارسی _ عربی" تالیف عنایتالله فاتحینژاد
علوم خالص (ریاضی): "حساب دیفرانسیل و انتگرال" نوشته سیاوش شهشهانی
علوم کاربردی (مهندسی کشاورزی): "فرهنگ رستنیهای ایران" تالیف هادی کریمی
هنر(معماری): "مدیریت پروژه" نوشته کتی شوالب، ترجمه محمود گلابچی
کودک و نوجوان( داستان ایرانی): "ماشین قشنگ من کاهو" نوشته آتوسا صالحی
کلیات: "میراث فرهنگی ایرانیان" تالیف زهره پریرخ
همچنین تقدیرشدگان ششمین دوره کتاب فصل به این شرح معرفی شدند:
فلسفه و روانشناسی(فلسفه اسلامی): "ابن سینا و تمثیل عرفانی" تالیف هانری کربن، ترجمه انشاءالله رحمتی
فلسفه و روانشناسی(فلسفه غرب، تالیف) گفتارهایی در پدیدارشناسی هنر، تالیف محمود خاتمی
فلسفه و روانشناسی(فلسفه غرب، ترجمه): "درسایه آینده؛ تاریخ اندیشه مدرنیته" تالیف سون اریک لیدمن، ترجمه سعید مقدم
دین (سیره معصومین (ع) ): "امامان شیعه و وحدت اسلامی" تالیف علی آقانوری
دین( کلام ، تصحیح): "الافاده فی تاریخ الائمه الساده" تالیف ابوطالب یحیی بن حسین هارونی، تصحیح و تحقیق محمدکاظم رحمتی
دین(ادیان دیگر): "شمنیسم، تالیف میرچا الیاده" ترجمه محمدکاظم مهاجری
علوم اجتماعی: "به من دروغ نگو؛ گزارشهایی تاریخساز از روزنامهنگاران کاوشگر" به کوشش جان پیلجر، ترجمه مهرداد (خلیل) شهابی و میرمحمود نبوی
علوم اجتماعی (علوم سیاسی): "اندیشه سیاسی اسلام در سدههای میانه" تالیف اروین آی.جی روزنتال، ترجمه علی اردستانی
علوم اجتماعی (اقتصاد): "سیاستهای مالی و نقش آن در نظام اسلامی" نوشته منذر قحف، ترجمه مهدی لطیفی
علوم اجتماعی(حقوق): "داوری بینالمللی در دعاوی بازرگانی" تالیف احمد امیرمعزی
علوم اجتماعی( آمار): "اطلس آمار و احتمال" تالیف سیدمحمد کاظم نایینی
زبان( زبانشناسی): "نشانهشناسی چیست؟" نوشته یورگن دینس یوهانسون و سوند اریک لارسن، ترجمه علی میرعمادی
علوم خاص (فیزیک): "نورشناسی و مبانی فیزیک کوانتومی" تالیف دیوید هالیدی و دیگران، ترجمه عبدالحسن بصیره و ابراهیم کریمی
علوم خالص( زمینشناسی): " سنگهای کربناتی" تالیف همایون مطیعی
علوم خالص(علوم کاربردی، پزشکی): "تغذیه و عوامل خطر در پاتوژنزآترواسکلروز" تالیف گروه نویسندگا(مجید غیور مبرهن، محسن موهبتی، محسن عظیمینژاد، سیدمحمدرضا کاظمی بجستانی، هانیه یاقوتکار، بهاره حسنخانی و فاطمه مودودی)
علوم خالص(مهندسی برق، تالیف): "مقدمهای بر برق، الکترومغناطیس و الکترونیک" تالیف: رابرت بویل اشتاد و لوئیس نشلسکی، ترجمه: مسعود دوستی و مرتضی رحمانی
علوم خالص(مهندسی برق، ترجمه): " کنترل حرکت توسط DSP" تالیف حمید تولیت و استیون کمپبل" ترجمه جعفر میلی منفرد، کاوه ملکیان بروجنی، عباس غایبلو
علوم خالص( کامپیوتر): "پایگاه دادههای شیگرا و شیرابطه" تالیف سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی
علوم خالص( مهندسی صنایع): "برنامهریزی منابع سازمان (ERP)" تالیف: مری سامر، ترجمه رسول شفائی و نورالدین دبیری
علوم خالص(مهندسی مکانیک): سازههای مکانیکی (تیر، ورق و پوسته) تالیف محمود شاکری، اکبر علیبیگلو و محمد محمدیاقدم
هنر(هنرهای تجسمی): "هنر مدرنیسم" تالیف ساندرو بکولا، ترجمه رویین پاکباز، احمدرضا تقاء، هلیا دارابی، فرخ فولادوند، کامبیز موسوی و فیروزه مهاجر
هنر(موسیقی): "دانستنیهای علمی موسیقی" تالیف مصطفی کمال پورتراب
هنر(سینما): "سالواتوره جولیانو" نوشته فرانچسکو رزی، ترجمه آنتونیا شرکا
ادبیات(ادبیات داستانی معاصر): "خالهبازی" نوشته بلقیس سلیمانی
ادبیات (شعر معاصر): "صف عاشقان تمامی ندارد" سروده کریم رجبزاده
ادبیات( زبانهای دیگر): دختر پرتقالی، نوشته یاستین گوردر، ترجمه مهرداد بازیاری
ادبیات(کودک و نوجوان، شعر کودک):"مجموعه قصههای بچه جون (من اومدم به دنیا و میخوام یه دکتر بشم)" سروده بنفشه رسولیان بروجنی
ادبیات (کودک و نوجوان، شعر نوجوان): "نوآوری این است: منظومهای درباره نوآوری و شکوفایی" سروده یحیی علویفرد
ادبیات (کودک و نوجوان،داستان ترجمه): مجموعه خفاش کوچولو (بال نقرهای، بال آفتابی، بال آتشین)، نوشته: کنت اپل، ترجمه: ملیحه محمدی
دین (گروه کودک): "سفر به خیر محسن و 1+6" نوشته: محمدتقی اختیاری
دین (گروه نوجوان): "بهترین پرهیزگاران: زندگینامه امام سجاد (ع)" تالیف محمد ناصری
علوم و فنون(کودک و نوجوان، تالیف): کاوش در فضا، تهیهکننده موسسه رها، راهبرد فردا، ویراستار علمی روابط عمومی سازمان فضایی ایران
علوم و فنون(کودک و نوجوان، ترجمه): ثروتهای طبیعی زمین، تالیف یان گراهام، ترجمه مجید عمیق
به هر یک از برگزیدگان این جایزه 5 سکه بهار آزادای اهداء شد. در این دوره نیز مثل دو دوره قبل در رشته ادبیات هیچ اثری به عنوان اثر برتر شناخته نشد.
نظر شما