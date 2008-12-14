به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام خسروپناه در همایش نواندیشی دینی که امروز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد تصریح کرد: زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که در علوم انسانی از نواندیشی دینی برخورداریم که تحولی در فلسفه اسلامی پدید آید، فلسفه اسلامی برای تحول در علوم اسلامی چندان موفق نبوده است، اما این خرده بدین معنی نیست که فلسفه اسلامی در پاسخگویی به شبهات ناتوان است.

وی لازمه ایجاد نواندیشی دینی را تحول در حکمت اسلامی دانست و عنوان کرد: در حوزه علوم انسانی علاوه بر فلسفه دین نیاز به فلسفه‌های مضاف همچون فلسفه اخلاق، جامعه، تاریخ، طبیعت، فهم، تربیت، سلامت، محیط زیست، موسیقی، تکنولوژی و ادبیات داریم، تا زمانی که در این فلسفه‌های مضاف تحول ایجاد نشود، نباید انتظار تحول در حکمت اسلامی را داشت.

این استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: اگر موضوع فلسفه را مانند دین انسان بگیریم، همه فلسفه‌های مضاف را می‌توان در حکمت نوین اسلامی جای دارد، حکمت نوین اسلامی که موضوعش انسان است از احکام و عوارض استنتاجی، انتزاعی و انضمامی انسان صحبت می‌کند.